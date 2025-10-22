Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG, fue rehaprendido en Cuba tras fugarse de su arresto domiciliario en CDMX

Detención de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino ligado al Cártel de Sinaloa y el CJNG

Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, presunto capo del fentanilo y objetivo prioritario de Estados Unidos, fue rehaprendido en Cuba, luego de fugarse de su arresto domiciliario en la Ciudad de México, indicaron fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El “Brother Wang” es señalado de ser intermediario en la logística de insumos químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que será extraditado a México, pues hace meses la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizarlo.

Cabe destacar que en julio una Corte Federal de Georgia, Estados Unidos, emitió una nueva orden de aprehensión contra Dong Zhang por lavado de al menos 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Fuga y antecedentes del caso

En julio se escapó de la prisión domiciliaria, de una casa de Tlalpan, cuando estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, dejando pendiente el proceso de extradición a Estados Unidos.

¿Quién es Zhi Dong Zhang y qué hizo?

El 31 de octubre de 2024 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Zhi Dong Zhang fue detenido en nuestro país con fines de extradición internacional por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.

En una acción coordinada por @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEDENAmx, @SEMAR_mx y Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a una persona extranjera relacionado con el tráfico de drogas y lavado de dinero; cuenta con orden de aprehensión en EEUU.

Con esta detención, se evita que… pic.twitter.com/tRSc0CQrE5 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 31, 2024

Los alias de Dong Zhang

Zhi Dong Zhang también es conocido como “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”.

¿Dónde operaba Zhi Dong Zhang?

“El Chino” operaba en el Estado de México y en la CDMX, donde fue detenido en una casa ubicada en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Trabajos de inteligencia revelan que sus actividades se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. Ha sido señalado de formar alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para el trasiego de drogas.