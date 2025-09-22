El Museo de Antropología en CDMX tendrá una carrera de disfraces; Te decimos cómo participar y cuándo será

Si eres de los fans que aman a los dioses mesoamericanos, el Museo de Antropología en la CDMX tiene un evento que seguro amarás. Y es que a 61 años de que el museo abrió sus puertas al público realizarán una carrera de disfraces de dioses mesoamericanos para que todos puedan festejar a nuestros ancestros y sus creencias. Te dejamos todos los detalles a continuación.

¿Cómo participar en la carrera?

Esta carrera es una iniciativa del Museo de Antropología para acercar al público de una forma divertida y diferente a las culturas prehispánicas. A través de los disfraces de deidades como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli o Coatlicue, los participantes podrán conectar con la riqueza de la historia de México.

Participar en esta carrera es muy sencillo y, lo más importante, es gratis. Lo único que necesitas es un disfraz de algún dios o diosa mesoamericana. La carrera está abierta para el público en general y hay tres categorías:

Niños y niñas de 4 a 15 años

Jóvenes de 16 a 24 años

Público en general

Para registrarte, solo tienes que tomarte una foto con tu disfraz y enviarla, junto con una breve descripción de tu personaje, a los siguientes correos electrónicos: servs-edu.mna@inah.gob.mx y comunicacioneducativamna@gmail.com; una vez que hayas hecho el registro, recibirás un correo de confirmación. Te sugerimos checar la convocatoria completa para todos los detalles.

¡El Museo Nacional de Antropología celebra 61 años de grandeza histórica!🎉



Es uno de los más visitados en el mundo; resguarda y conserva la colección arqueológica y etnográfica más importante de México. Conócelo en tu próxima visita.



¡Feliz aniversario! 🥳 pic.twitter.com/y3hMFImBbs — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) September 17, 2025

¿Cuándo será la carrera en el Museo de Antrosología?

Aparta la fecha en tu calendario. La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 27 de diciembre a la 1:00 de la tarde. El evento tendrá lugar en la explanada del Museo de Antropología, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi.

Así que ve preparando tu mejor disfraz y anímate a participar en este evento que celebra a uno de los museos más emblemáticos de nuestro país.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Museo Nacional de Antropología recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025; ¿Qué significa esto?