Mórbido Film Fest 2025: La guía completa para asistir a este evento de horror en la CDMX

La CDMX será testigo una vez más del Mórbido Film Fest, un festival de cine fantástico y de terror que tiene presencia en toda Latinoamérica. Así que si eres fan del terror y horror en las películas, te dejamos todo lo que necesitas saber sobre este evento imperdible en la capital.

Mórbido Film Fest 2025 Ampliar

¿Qué películas se presentarán en el Mórbido Film Fest 2025?

La spooky season ha llegado a la Ciudad de México y con ello, Mórbido Film Fest que trae una programación que celebra el miedo, la imaginación y el poder narrativo del cine de género. Esto reafirma su papel como punto de encuentro para creadores, soñadores y fanáticos del horror de todo el mundo.

Para este año, Mórbido presenta una agenda repleta de mucho terror, pues las cintas que estarán presentes seguramente le sacarán un susto a uno que otro. Puedes disfrutar de este festival en distintas fechas, pero será a partir del 28 de octubre al 9 de noviembre de 2025. Entre las películas que te harán pegar el grito se encuentran:

No me sigas’ Dir. Ximena García Lecuona y Eduardo García Lecuona, México. Función inaugural

Dir. Ximena García Lecuona y Eduardo García Lecuona, México. ‘Muertas Vivas’ Dir. Sandra Arriagada, Chile

Dir. Sandra Arriagada, Chile ‘El Convento’ Dir. Ángel Manuel Chiviete y Luis Galindo

Dir. Ángel Manuel Chiviete y Luis Galindo ‘A Useful Ghost’ Dir. Ratchapoom Boonbunchachoke, Tailandia y Francia

Dir. Ratchapoom Boonbunchachoke, Tailandia y Francia ‘All you need is Kill’ Dir. Ken’ichirô Akimoto y Yukinori Nakamura, Japón

Dir. Ken’ichirô Akimoto y Yukinori Nakamura, Japón ‘Nikté’ Dir. Ricardo Arnaiz, México

Aunado a ello, Mórbido Film Fest contará con la presencia de destacados directores internacionales, entre ellos Daniel Castro Zimbró, Mallory Drumm, Carla Coronado, Fernanda Echevarría, Brontis Jodorowsky y más.

Mórbido Film Fest 2025 Ampliar

¿Cuáles serán las sedes para el Mórbido Film Fest?

Definitivamente, Mórbido cada año se comienza a consolidar como una experiencia sensorial que va más allá del cine de terror y horror. Y esta edición no es la excepción pues se vivirá en cada rincón de la ciudad, por lo que las sedes en donde podrás disfrutar del Mórbido Film Fest son:

Cinépolis Diana. Del 29 de octubre al 9 de noviembre

Del 29 de octubre al 9 de noviembre Cineteca Nacional México . 8 y 9 de noviembre

. 8 y 9 de noviembre Cineteca Nacional de las Artes . Del 30 de octubre al 2 de noviembre

. Del 30 de octubre al 2 de noviembre Cineteca Nacional Chapultepec . Del 6 al 9 de noviembre

. Del 6 al 9 de noviembre Linterna Mágica . Del 30 de octubre al 9 de noviembre

. Del 30 de octubre al 9 de noviembre Cinemanía Loreto . Del 31 de octubre al 8 de noviembre

. Del 31 de octubre al 8 de noviembre Odisea Cinecafé . Del 5 al 7 de noviembre

. Del 5 al 7 de noviembre Centro de Cultura Digital, CCD. 9 de noviembre

Así que si quieres disfrutar de películas mexicanas e internacionales, este es el lugar perfecto para poder disfrutar de las películas más terroríficas de la temporada.