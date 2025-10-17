Barbie ‘La Llorona’ edición Día de Muertos: Precio y dónde comprar la muñeca inspirada en esta leyenda mexicana

Barbie, la muñeca más famosa de todos los tiempos ha sorprendido a todos con una edición inspirada en la famosa leyenda de ‘La Llorona’. En este Día de Muertos, la compañía Mattel se puso muy a doc con las tradición mexicana y ha puesto a la venta esta muñeca conmemorativa, te contamos cuánto cuesta, dónde puedes encontrarla y más detalles.

Barbie 'La Llorona' Ampliar

¿Cuánto cuesta Barbie ‘La Llorona’ edición Día de Muertos?

Mattel siempre trata de mantenerse a la vanguardia y más cuando se trata de Barbie. Es por eso que cada año suele sacar una edición de Día de Muertos inspirada en algo representativo de la tradición mexicana.

Esta ocasión no fue la excepción y es que han sacado una edición de Barbie ‘La Llorona’ donde se ve a la muñeca de Mattel vistiendo un atuendo inspirado en la leyenda. La imagen se ve bastante fantasmal y en su rostro, lleva el maquillaje tradicional de catrina con unas cuantas lágrimas le dan el toque perfecto.

Barbie 'La Llorona' Ampliar

También se puede ver un detalle de esqueleto en sus manos, con tonos azules y grises que nos indican que viene desde el más allá. Barbie ‘La Llorona’ lanzó la edición el pasado lunes a través de su tienda en línea y como era de esperarse, se agotó en cuestión de minutos al tener un costo de $2,999 mexicanos.

¿Barbie ‘La Llorona’ llegará a tiendas físicas?

Hasta el momento no se ha confirmado si Barbie ‘La Llorona’ tendrá ventas en tiendas físicas ni a cuáles llegaría, sin embargo, muchos mencionaron que sí lo ven posible.

Así que si te encuentras interesado en el stock de esta edición, deberás estar atento o atenta al sitio web oficial de Barbie para todas las actualizaciones que comiencen a dar.