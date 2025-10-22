García Harfuch informará sobre detención del “Brother Wang” en Cuba: Claudia Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum, adelantó en su conferencia matutina que será el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, quien de informes sobre la detención del traficante de origen chino, Zhi Dong Zhang. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien brinde la información detallada sobre la detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, un operador de origen chino vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La mandataria se pronunció sobre el tema durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, cuando fue cuestionada sobre la fuga de quien es conocido como “Brother Wang”.

La fuga de “Brother Wang” y su captura en Cuba

En julio pasado, Zhi Dong Zhang había logrado escapar de la casa donde cumplía arresto domiciliario en la Ciudad de México, un hecho que había causado gran revuelo. Sin embargo, Sheinbaum evitó confirmar la información que se había difundido la noche de este martes sobre su detención en Cuba. Ante la insistencia de los periodistas, la presidenta reiteró: “Si, que informe el secretario de seguridad…”.

Cuando se le preguntó si podía confirmar la detención, la presidenta respondió: “Con el secretario de Seguridad”, dejando en manos de García Harfuch los detalles de la operación.

El escape de Zhi Dong Zhang y sus conexiones

De acuerdo con versiones que han circulado, Zhi Dong Zhang, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por el tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, fue arrestado en Cuba tras permanecer tres meses en fuga. La captura del operador del CJNG habría ocurrido tras una maniobra que ha sido comparada con el escape del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las primeras investigaciones apuntan a que tres personas habrían colaborado en la huida de Zhang, ayudando al presunto líder del CJNG a eludir las autoridades mexicanas. Estos hechos han suscitado más preguntas sobre los métodos utilizados por las organizaciones criminales para proteger a sus miembros y evadir la justicia.

