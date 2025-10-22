¡Alarma económica! Actividad económica de México cae en agosto 2025

El IGAE es el indicador preliminar de la economía mexicana y se vio afectado por los sectores secundarios y terciarios

Al dar a conocer este 22 de octubre el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México, correspondiente a agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que la actividad económica cayó un 0.9 por ciento interanual en agosto 2025, arrastrada principalmente por los sectores secundarios y terciarios, y en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

¿Qué sectores provocaron la caída de la actividad económica?

En su reporte, el organismo autónomo indicó que este retroceso en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado de la caída anual de los sectores secundario (-3.6 %) y terciario (-0.1 %), en contraste con un avance en el primario (16.2 %).

Ante ello, la actividad económica registró un retroceso del -0.1% en los primeros ocho meses del 2025.

En agosto 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 0.6% mensual

↔️ 0.0% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬆️ 14.5% primarias

⬇️-0.3% secundarias

⬆️ 0.5% terciarias…

¿Cómo se comportaron los sectores productivos?

El INEGI señaló que en lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado un 3.5 por ciento y los servicios se han elevado un 0.7 %, mientras que la industria cayó un -1.7%.

La industria tuvo una caída de más del 1%

En contraste, el IGAE avanzó un 0.6% mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Frente al mes anterior, avanzaron el sector primario (14.5 %) y el terciario (0.5 %), aunque el secundario tuvo un ligero retroceso (-0.3%).

¿Qué representa el IGAE para la economía mexicana?

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

El IGAE nos da una visión preliminar de la economía mexicana Ampliar

El dato de agosto se publica luego del crecimiento de 0.6 por ciento en los primeros seis meses del año y de 1.2 por ciento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de 2025.

