La procrastinación no es un problema de tiempo, sino de emociones

La procrastinación, ese hábito de postergar tareas importantes, no tiene que ver con la gestión del tiempo, sino con las emociones.

Mario Guerra explica que, en México, el 61% de las personas reconocen postergar actividades con frecuencia. Sin embargo, este comportamiento no se debe a la pereza ni a la desorganización, sino a lo que él denomina procrastinación emocional: el acto de evitar tareas que detonan sensaciones incómodas como el miedo, la vergüenza o la inseguridad.

Cuando el miedo se disfraza de distracción

Existe la procrastinación cotidiana, la que surge de distracciones como revisar redes sociales o ver series y la procrastinación emocional, la cual tiene un trasfondo más profundo.

Esta evasión emocional puede estar relacionada con el miedo al fracaso, el miedo al éxito, la inseguridad personal o al perfeccionismo. Estas emociones generan un “sabotaje invisible” y terminan paralizando el avance personal o profesional.

Impacto en la salud mental

Estudios revelan que la procrastinación emocional se asocia directamente con la ansiedad, el estrés crónico y la baja autoestima. Por ello, Mario Guerra propone una estrategia práctica para reconocer y reducir la procrastinación emocional: