Frankenstein: ¡Ya están aquí los boletos para ver la película de Guillermo del Toro en la Cineteca Nacional!
El recinto cultural por excelencia ha anunciado que llega a la pantalla grande la nueva versión del clásico de terror
Guillermo del Toro llega a las salas de la Cineteca Nacional con ‘Frankenstein’, el clásico de terror que la crítica ha amado. Te contamos cuánto cuestan los boletos y todos los detalles si no te quieres perder esta cinta.
¿Cuándo ver ‘Frankenstein’ en la Cineteca Nacional?
Frankenstein sin duda alguna, es la película que todos quieren ver para la spooky season. Y el recinto cultural por excelencia que sí o sí la tendrá en sus salas de cine es la Cineteca Nacional y todas sus variantes.
Apenas hace unos minutos, han anunciado que mañana saldrán a la venta los boletos para ver Frankenstein en la pantalla grande. Por lo que a partir del 24 de octubre todos aquellos que quieran verla, podrán sumergirse en el universo de Guillermo del Toro.
¿Cuánto cuestan los boletos en la Cineteca?
Los boletos en la Cineteca Nacional, Cineteca de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec, tienen un costo variable, es decir:
- La entrada general tiene un costo de $70
- La entrada general para estudiantes, adultos mayores y personas menores de 25 años cuestan $50
Los horarios de apertura de lunes a viernes son de 12:30 a 21:00 hrs y fines de semana de 11:30 a 21:00 hrs
Esto puede variar ya que algunas cintas seleccionadas pueden tener un costo de $90 mexicanos, aunque apenas se sabrá con exactitud mañana cuando se liberen los boletos para el estreno del viernes 24 de octubre y ver Frankenstein antes que nadie.
¿En qué otros cines puedes encontrar Frankenstein en la pantalla grande?
En CDMX los cines que proyectarán esta cinta serán:
- Cineteca Nacional (Xoco)
- Cineteca de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine TonaláLa Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (CCU)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Así que ve apartando la fecha y hora porque si no alcanzas en la Cineteca, podrá verla en otros cines, así que hay oportunidad. Si te encuentras en otros sitios del país, checa en qué cines podrá verse Frankenstein porque esta cinta estará por todos lados.