Frankenstein; Estos son los cines que proyectarán la nueva película de Guillermo del Toro

Frankenstein es una cinta bastante esperada por todos y es que la película dirigida por Guillermo del Toro, promete ser la nueva obsesión de muchos fans del cineasta. Así que si no sabes dónde verla, te dejamos la guía completa para verla en la CDMX y en qué otros cines de la República se podrá disfrutar de la cinta.

¿Dónde ver Frankenstein en CDMX?

Sin duda alguna, Frankenstein será la cinta que marcará la spooky season y también el trabajo como director de Guillermo del Toro. Muchos esperan con ansias el estreno de la película, sin embargo, decepcionó a unos cuantos que sólo será por un periodo muy corto de tiempo y en cines independientes.

En CDMX los cines que proyectarán esta cinta serán:

Cineteca Nacional (Xoco)

Cineteca de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine TonaláLa Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cinespot Tláhuac

Cinetop Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Aunque no se sabe cuántos días durará, se espera que al menos una semana se mantenga en cartelera. Por otro lado, el estreno será a partir del 23 de octubre algunas de estas sedes que ya contarán con el permiso de la proyección de Frankenstein. Asimismo, si te encuentras en los demás estados de la República como Guerrero, Hidalgo o Sonora, te dejamos todos los cines que tendrán la cinta:

¿De qué tratará la película de Frankenstein?

Frankenstein se basa en la novela del mismo nombre escrita por Mary Shelley. Ésta cuenta la historia de Victor Frankenstein, el cual es un científico bastante ambicioso que se obsesiona con el secreto de la vida.

Éste en un giro inesperado, logra crear un ser vivo a base de restos de cadáveres, sin embargo, no logra dimensionar su gran invento que se deslinda de la responsabilidad que le corresponde, así, su criatura se llena de resentimiento por el rechazo de la sociedad, generando una persecución entre ambos demostrando la destrucción y la muerte.

Se dice que la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro busca explorar además del terror gótico tradicional, temas profundos como la paternidad, el duelo, la sociedad y los vínculos más allá de lo amoroso.

Así que si quieres ver en acción a Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, no te puedes perder Frankenstein el próximo 23 de octubre en cines independientes y próximamente en la plataforma de streaming, Netflix.