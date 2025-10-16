¡El elenco de Frankenstein viene a México! Esto es todo lo que se sabe al respecto

Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro ha causado tanto revuelo y orgullo que para el próximo mes, el cast de la cinta junto con el director mexicano, visitarán la CDMX en un evento único. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de dicha noticia.

Frankenstein en CDMX Ampliar

¿Cuándo y en dónde ver al cast de Frankenstein junto a Guillermo del Toro en CDMX?

De acuerdo con un video publicado en redes sociales en la cuenta oficial del gigante del streaming, Netflix, Guillermo del Toro confirma su visita a México con todo el cast de Frankenstein. Y es que hace unas cuantas horas, se publicó un video donde se ve al director de cine hablando sobre la influencia que tuvo su nacionalidad en la peli.

Distintas escenas muestran no solo partes del tráiler, sino también del detrás de cámaras y todos los detalles que hubo para crear al personaje más esperado de la spooky season. Así que la cita para poder ver a Jacob Elordi, Oscar Isaac y Guillermo del Toro será el próximo 3 de noviembre de 2025. La sede aún está por confirmarse, por lo que tendremos que esperar a que se den más detalles al respecto.

Un mensaje especial para todo México 🇲🇽🥹🫀

Este 3 de noviembre, Guillermo del Toro (@RealGDT), Jacob Elordi y Oscar Isaac, presentarán 'Frankenstein' en la Ciudad de México. pic.twitter.com/CX0qh8cpgm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

¿Dónde se podrá ver Frankenstein en cines?

Frankenstein sólo se proyectará en cines independientes, tanto en la CDMX como el resto de la República Mexicana. Así que si eres fan de los actores o del mismo director de cine, te dejamos la lista completa de los cines del país que contarán con la cinta en la pantalla grande:

Frankenstein de Guillermo del Toro Ampliar

Los costos variarán e incluso, algunos de ellos ya tienen la preventa disponible. Así que no te pierdas la cinta a partir del 23 de octubre de 2025 y disfruta con tu mejor compañía de Frankenstein.