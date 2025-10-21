“Carlota. La otra historia”: José Luis Trueba revela lo que se murmuraba del Imperio Mexicano

El escritor señaló que cuando se revisan los chismes, críticas, habladurías o escándalos contra una persona no por las vías tradicionales pueden cambiar la realidad.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor José Luis Trueba habló sobre su libro “Carlota. La otra historia” de la editorial Océano y dijo que se trata de lo que se murmuraba, los chismes que se decían en La India Bonita y en Cuernavaca porque detrás siempre hay una dosis de verdad, lo que se comentaba de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, porque en aquella época también había sus noticieros del mundo del espectáculo y de la farándula.

¿Qué revela el libro “Carlota. La otra historia”?

“Si tú lees, por ejemplo, La Orquesta, por dar un ejemplo, ahí viene el chisme contado de que Carlota iba a adoptar a un indígena para nombrar al emperador de México. Luego, en ese mismo periódico se contaba el chisme que se convirtió en un albur absolutamente conocido por todos. Como dormían en camas, en habitaciones separadas, pues le decían a Maximiliano en La Orquesta que ni que la tuviera tan larga”, comentó.

Trueba señaló que en la historia en ocasiones se deja de lado una gran cantidad de cosas que marcan el camino, cuando se revisan los chismes, críticas, habladurías o escándalos contra una persona no por las vías tradicionales pueden cambiar la realidad.

¿Qué aspectos poco conocidos aborda sobre el Imperio?

El escritor relató que hay temas que no se abordan como el uso de la cocaína, del que no se habla mucho, o el masoquismo, que en esa época del Imperio “estaba de moda”; sobre la locura de Carlota comentó que daba espectáculos entre ellos con gallinas amarradas y destazadas en una habitación de un hotel, “una imagen brutal”.

La locura en esa parte de la historia tiene un peso significativo, el impacto en los personajes “que crearon mundos delirantes, no hay otra forma de decirlo, incluso aquí en México”, concluyó.

