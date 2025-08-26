Sergio Pérez regresa a la F1 con Cadillac

Cadillac hizo oficial la llegada del piloto mexicano, Sergio Pérez a su escudería e inicia una campaña importante con la que busca captar los reflectores de cara a su debut en la Fórmula 1.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

La firma dio a conocer la decisión de la integración a sus filas de Sergio Pérez, que a sus 35 años llega a su sexta escudería tras su paso por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

En un video esteralizado por el actor, Keanu Reeves, Cadillac confirmó al mundo la llegada del piloto mexicano y también la p´resencia de Valtteri Bottas en la próxima temporada 2026.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Por su parte, Sergio Pérez publicó a través de sus redes sociales un video en el que anuncia su regreso, a la competencia de la mano de Cadillac.

Luis Manuel “Chacho” López cometarista de Fox Sports en entrevista con “Así Las Cosas” consideró como buena noticia para el deporte mexicano esta decisión pues “Checo” sigue vigente, a pesar de que desde el 18 de diciembre salió de la escudería de Red Bull, no obstante todos los díaas se ha estado hablado del corredor mexicano, lo que refleja que es un gran referente.

Puntualizó además que el próximo año cambiará el reglamento técnico de la Fórmula 1 y los autos se volverán a fabricar, además de que habrá una nueva disposición de los motores híbridoa y esto será un cambio en las reglas del juego.

Lo anterior es una gran ventaja para Cadillac pues es el primer equipo que a raíz de estas nuevas reglas ha estado trabajando con su equipo de diseño desde hace 3 años, a diferencia de otros equipos.

Así que sin duda, se espera que la llegada sea un a temporada de éxito y triunfo para Cadillac a partir del 2026.

