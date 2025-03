Cuauhtémoc Blanco ‘No está solo’; diputadas de Morena respaldan al exfutbolista y generan caos en la Cámara de Diputados

Caos en la Cámara de Diputados este martes, antes, durante y después de la votación en el proceso de desafuero del Diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien fue apoyado en tribuna por más de una docena de mujeres de su bancada y al grito de ‘No estás solo’, le dieron su respaldo al exgobernador de Morelos.

Blanco Bravo es acusado de un presunto abuso sexual por parte de su media hermana, por lo cual, se inició el proceso para quitarle el fuero al ídolo del futbol mexicano y que pueda enfrentar su investigación sin la protección que le da su puesto en la cámara.

A pesar de la postura que varios diputados y diputadas habían expresado en contra de Cuauhtémoc, la votación fue con amplio margen a favor de Blanco, por lo que no procedió la petición de desafuero.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Caro Quintero tendrá su segunda audiencia en EU; le imponen medidas restrictivas

A pesar de ello, el propio diputado dijo que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para encarar las acusaciones en su contra.

RODEADO DE MUJERES, DIPUTADAS APOYAN A CUAUHTÉMOC BLANCO

Antes de la aparición en tribuna de Cuauhtémoc Blanco, al menos una docena de diputadas de la bancada de Morena, subieron para mostrar su apoyo al compañero de partido y al grito de ‘No estás solo’ le dieron paso al exfutbolista para dar unas palabras antes de iniciar la votación.

“Solo quiero que me escuchen. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo con mucho gusto, es que yo estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo y aquí estoy, parado frente a ustedes, dándoles la cara. Después de seis meses la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, dijo el diputado.

A la par, los diputados de la oposición gritaban ‘violador’ mientras hubo una serie de insultos y empujones en la tribuna por parte de algunas diputadas que intentaban increpar de cerca al exjugador de la Selección Mexicana y el América.

#ULTIMAHORA 🚨🚨🚨🚨



Al grito de "NO ESTÁS SOLO" y rodeado de diputadas de MORENA, CUAUHTÉMOC BLANCO se declara inocente antes de su proceso de votación de desafuero en la Cámara de Diputados.



Al ex futbolista se le acusa de un presunto abuso sexual en contra de su media… pic.twitter.com/U7CKDQmnRB — W Radio México (@WRADIOMexico) March 25, 2025

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados decidió desechar la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

PAN DICE QUE EL CASO DE BLANCO ES ‘INACEPTABLE’

Luego de la votación donde se ha decidido dejar a Cuauhtémoc Blanco con su fueron federal como Diputado de Morena, representantes del PAN aseguraron que el proceso ha sido inaceptable y piden que no se deseche el caso así de fácil.

No es aceptable que viniendo la denuncia de su hermana y de su esposa le den carpetazo. Nos oponemos rotundamente a que eso suceda porque va en contra del interés de las víctimas”, dijo Ricardo Anaya tras las votaciones en la Cámara.

Mientras que, del lado de la banca del PRI, liderado por Alejandro Moreno, que también tiene acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, votaron a favor de mantenerle el fuero al exgobernador de Morelos.