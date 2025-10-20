Cuauhtémoc Blanco es sorprendido jugando Pádel en plena sesión de la Cámara de Diputados y no sabe cuál es el tema de votación VIDEO

Momento incómodo el que se vivió este lunes en la Sesión Online de la Cámara de Diputados, cuando el representante de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue sorprendido jugando al Pádel mientras se llevaba a cabo una votación, en la cual no estaba poniendo atención y le terminó valiendo decenas de críticas en redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco cometió violencia política contra Juanita Guerra Mena, senadora morenista. Ampliar

Este lunes 20 de octubre, la Cámara de Diputados sesionó en línea, por lo que se conectaron vía zoom, lo cual permitió a algunos estar en casa o en oficinas particulares, sin embargo, el que se salió un poco de la línea fue Cuauhtémoc Blanco Bravo, el representante de Morena y exfutbolista, quien tomó la sesión mientras jugaba Pádel.

Cuando se discutía el tema de la Ley de Aguas Nacionales, Cuauhtémoc encendió su cámara para solicitar la a asistencia a la reunión, donde se veía agotado, con sudor, con raqueta en mano y sin saber de qué se estaba hablando.

Cuando se le pidió emitir su voto, Blanco pidió que se le pusiera asistencia y salió de la reunión, ante la mirada y actitud incómoda de otros diputados que estaba conectados en ese momento.

El clip rápidamente llegó a Redes Sociales donde se hizo viral y le valieron cientos de críticas y señalamientos al exjugador del América y la Selección Mexicana por su poco interés en las discusiones de la Cámara.

A pesar de los intentos de sus colegas en explicarle que tenía que emitir su voto, Blanco ya no respondió y apagó su cámara.

¿CÓMO TE IRÍA EN EL TRABAJO SI TE CACHAN JUGANDO?



¡¡Pues a Cuahutémoc Blanco le pagan!! LO CACHARON JUGANDO PÁDEL DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la Ley de Aguas Nacionales y el "diputado" fue captado jugando pádel… pic.twitter.com/xxj2zlV1Mw — Helisut Córdova (@HelisutCordova) October 20, 2025

¿CUÁNTO GANA CUAUHTÉMOC BLANCO COMO DIPUTADO?

El Diputado por Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gana 1 millón 193 mil 485 pesos al año, de acuerdo con el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Además, cuenta con otras prestaciones y beneficios como aguinaldo de 40 días, vale de gasolina y seguro por gastos funerarios.

OTROS ESCÁNDALOS DE CUAUHTÉMOC BLANCO COMO DIPUTADO

Hasta hace unas semanas, en la Cámara de Diputados se tocó el tema de un posible desafuero a Cuauhtémoc Blanco, debido a una denuncia formal de su media hermana, quien lo acusó de abuso sexual.

A pesar de que la demanda abrió una carpeta de investigación, el exgobernador de Morelos no fue tocado y hasta sus compañeras demanda Morena subieron a la tribuna a apoyarlo mientras él se declaraba inocente de toda acusación.