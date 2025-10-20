;

  • 21 OCT 2025, Actualizado 06:49

Así se ve la osa Mina después de tres semanas en la Fundación Invictus

La cría de oso negro fue rescatada del Zoológico La Pastora, en Monterrey, donde fue grabada en un estado deplorable

La osa Mina sigue bajo tratamiento con especialistas de la salud en Fundación Invictus.

La osa Mina sigue bajo tratamiento con especialistas de la salud en Fundación Invictus.

C. Sánchez

Orgullosa egresada de la UNAM con dos décadas de experiencia en W Radio, televisión y medios digitales. Me interesan los temas de derechos humanos, justicia e información internacional. Uso herramientas de storytelling para informar con video. Disfruto tomar fotografías, probar comida nueva y aprender sobre el arte del café.Cintia Sánchez

El estado de salud de la osa Mina sigue mejorando debido a los cuidados que le brindan los médicos veterinarios especialistas de la Fundación Invictus, después que fue rescatada del Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León hace tres semanas.

Su caso se conoció debido a un video viral, donde la cría de oso negro en peligro de extinción lucía descuidada y con heridas abiertas en la piel.

¿Cómo está la salud de la osa Mina?

La licenciada Erika Ortigoza, fundadora de la Fundación Invictus, compartió una actualización sobre los avances de Mina, quien está en sus instalaciones en Hidalgo recibiendo terapia intensiva.

En una transmisión en redes, detalló que la cachorra recibe terapia intensiva y terapia intermedia, donde recibe nebulizaciones y fototerapia con una lámpara de luz blanca y luz azul para continuar con su recuperación, por lo que su estado aún es delicado.

Así es como luce la osa Mina después de tres semanas de tratamiento con médicos veterinarios de la Fundación Invictus

Pase a ello, las imágenes son esperanzadoras pues muestran una clara diferencia en la piel y ánimo de la osa Mina, cuyo estado de salud sigue captando la atención en redes.

Síguenos en Google News para más actualizaciones

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad