Así se ve la osa Mina después de tres semanas en la Fundación Invictus

La osa Mina sigue bajo tratamiento con especialistas de la salud en Fundación Invictus.

El estado de salud de la osa Mina sigue mejorando debido a los cuidados que le brindan los médicos veterinarios especialistas de la Fundación Invictus, después que fue rescatada del Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León hace tres semanas.

Su caso se conoció debido a un video viral, donde la cría de oso negro en peligro de extinción lucía descuidada y con heridas abiertas en la piel.

Activista desmiente a zoológico La Pastora, asegura que osa rescatada sí sufre maltrato animal 🐻 pic.twitter.com/l1bbZaXnFQ — W Radio México (@WRADIOMexico) September 26, 2025

¿Cómo está la salud de la osa Mina?

La licenciada Erika Ortigoza, fundadora de la Fundación Invictus, compartió una actualización sobre los avances de Mina, quien está en sus instalaciones en Hidalgo recibiendo terapia intensiva.

En una transmisión en redes, detalló que la cachorra recibe terapia intensiva y terapia intermedia, donde recibe nebulizaciones y fototerapia con una lámpara de luz blanca y luz azul para continuar con su recuperación, por lo que su estado aún es delicado.

Así es como luce la osa Mina después de tres semanas de tratamiento con médicos veterinarios de la Fundación Invictus Ampliar

Pase a ello, las imágenes son esperanzadoras pues muestran una clara diferencia en la piel y ánimo de la osa Mina, cuyo estado de salud sigue captando la atención en redes.

