Detienen a dos presuntos integrantes del CJNG, tras enfrentamiento armado en Tabasco

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Tabasco luego de un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad en el municipio de Cunduacán, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad de Cumuapan, donde elementos de la Marina Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía del Estado, participaron en el operativo encabezado por el Grupo Élite Tiburones de las Fuerzas Interinstitucionales de Reacción (FIRT).

Aseguran armas, droga y equipo táctico

En la acción, fueron detenidos un hombre y una mujer, a quienes se les decomisaron armas largas, municiones y artefactos de uso exclusivo del Ejército, además de 36 mil dosis de droga.

De acuerdo con información preliminar, el inmueble donde se efectuaron las detenciones funcionaba como centro de distribución y acopio de sustancias prohibidas, así como base de operaciones para actividades delictivas en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Centro.

Las autoridades mantienen el resguardo del área, mientras se realizan las diligencias ministeriales y peritajes correspondientes.