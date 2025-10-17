Vecinos de Cuautlalpan linchan a dos presuntos ladrones, ambos pierden la vida.

Linchamiento en Chalco termina con la vida de dos hombres que fueron retenidos y agredidos por presunto robo y abuso.

La noche del jueves, habitantes de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco en el Estado de México, detuvieron a dos presuntos ladrones sobre la Av. Revolución, en la Col. El Llano, a quienes acusaban de haber violado a una niña y robado a un transeúnte.

De acuerdo con reportes de seguridad, los vecinos retuvieron a los sujetos tras presuntamente sorprenderlos cometiendo un robo. En medio de la indignación, uno de ellos fue rociado con gasolina y quemado vivo, mientras que el otro fue golpeado brutalmente por la multitud.

Aunque policías municipales arribaron al lugar e intentaron rescatar a los hombres, ambos perdieron la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, uno en el lugar y el otro al ser trasladado a un hospital.

Investigación tras el linchamiento Chalco

La zona fue acordonada por peritos de la Fiscalía mexiquense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Los hombres tenían entre 45 a 50 años y fueron linchados por unos 150 pobladores. También quemaron una motocicleta, color blanca, en la que se desplazaban los presuntos asaltantes.

