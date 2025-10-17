Talento y arte fortalecen la reinserción social en el Estado de México

Con el objetivo de promover y garantizar una efectiva reinserción social en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, realizó la final del 5º Concurso Estatal de Baile Folclórico 2025.

En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Santiaguito, se reunieron representantes masculinos y femeninos integrados por Personas Privadas de la Libertad (PPL), provenientes de los penales de Texcoco, Jilotepec, El Oro, Ixtlahuaca, Tenancingo, Nezahualcóyotl Sur y Bordo, además del penal anfitrión.

Arte y cultura para transformar vidas

Durante el protocolo inaugural, el titular de la Dirección del CPRS Santiaguito, Luis Guadalupe León Aceves, reconoció el trabajo de las y los internos que participan en actividades artísticas que fomentan conductas positivas y contribuyen a una reincorporación exitosa a la sociedad.

“Un espacio que refleja el compromiso del Sistema Penitenciario con la reinserción social a través de la cultura y el arte. Cada participación de ustedes representa disciplina, trabajo en equipo y superación personal, valores fundamentales que fortalecen la convivencia y promueven la transformación positiva”, expresó León Aceves.

Por su parte, la titular de la Dirección de Reinserción Social, Etienne Lizeth Velázquez Báez, invitó a las y los participantes a continuar vinculándose con el arte, una herramienta que fomenta el desarrollo integral de la población penitenciaria.

“A través del baile folclórico, las personas privadas de la libertad desarrollan disciplina, constancia y trabajo en equipo. Estas habilidades son esenciales para su reinserción y convivencia social”, destacó.

Celebración del talento y la superación

En un ambiente lleno de música, emoción y alegría, los distintos grupos interpretaron bailes representativos de varios estados del país. El jurado, conformado por docentes de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, determinó tras una difícil deliberación que las ganadoras fueron las PPL del penal de Santiaguito.

Al evento asistieron también el encargado de la Dirección de Seguridad y Operación, Martín González Bravo; la encargada del Departamento de Servicios Educativos de la Dirección de Reinserción Social, Juana Jiménez Ruiz; y el encargado de la Delegación Administrativa, Héctor Guillermo de Anda Ávila.

Con estas actividades, la SSEM atiende el segundo eje transversal del Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029 “Construcción de la Paz y Seguridad”, que contempla acciones enfocadas en el trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud, el arte y el deporte como bases para una reinserción social efectiva.

