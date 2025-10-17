Reportan desaparición de tres mujeres en Mazatlán en solo tres días

Desaparecen tres mujeres en Mazatlán: Karla Arlette, Claudia Guadalupe y María de los Ángeles.

En Mazatlán las denuncias por desaparecidos van a la alza. Los casos más recientes son lo de tres mujeres cuyas familias no han vuelto a ver desde el pasado 13, 14 y 15 de octubre.

Esto ocurre mientras no se tienen noticias de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el turista de Durango desaparecido en el antro denominado Terraza Valentino, ubicado en plena zona dorada del puerto.

¿Quiénes son las tres mujeres víctimas de la crisis de desaparecidos en Mazatlán?

El pasado 13 de octubre, Claudia Guadalupe López Espinoza, de 41 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en un domicilio del ejido El Venadillo, en Mazatlán. Por ello se activó el Protocolo Alba, alertando que puede ser víctima de la comisión de un delito.

El 14 de octubre de 2025, la buscadora María de los Ángeles Valenzuela, de 26 años, integrante del Colectivo “Corazones unidos por una misma causa” fue privada de su libertad cerca de su casa en la colonia Salvador Allende de Mazatlán. Testimonios de sus familiares señalan que la subieron a la fuerza a un auto blanco. María de los Ángeles busca a su padre Manuel Valenzuela y a un primo, desaparecidos el 15 de noviembre de 2024, y en febrero de este 2025, respectivamente.

El 15 de octubre,la estudiante de medicina Karla Arlette Acevedo Romero, de 20 años, desapareció tras salir de clases de la Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán.

Desaparecen 8 duranguenses en Mazatlán

Esta semana, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, reveló que 8 personas del estado fueron reportadas como desaparecidas en Mazatlán. Todas las víctimas tienen entre 20 y 30 años.

Entre las personas desaparecidas se encuentra Carlos Emilio Galván Valenzuela, de quien no se sabe nada desde el 5 de octubre, cuando avisó que iría al baño en un antro de la zona dorada.

Debido a esta situación, la fiscal advirtió que “no es el mejor momento para visitar Mazatlán”.

