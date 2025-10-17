Por desinterés, falla designación de casos prioritarios en el Sistema Nacional Anticorrupción

La designación oficial de cinco mega casos de desvío de recursos como asuntos de atención prioritaria por parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que permitiría fortalecer la articulación de esfuerzo para aclararlos y de rendición de cuentas, no pudo llevarse a cabo.

La razón fue el desinterés de varias de las autoridades que integran el Consejo Coordinador del SNA para sesionar y darle luz verde a la iniciativa impulsada por la presidenta del propio sistema y del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Vania Pérez Morales.

Dicho comité está integrado por representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR, el tribunal Federal de justicia Administrativa, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Auditoría Superior de la Federación, y el Comité de Participación Ciudadana cuya titular es quien además funge como presidenta del SNA.

Como en su momento dio a conocer la propia Pérez Morales en Así las Cosas PM, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) permite la designación de casos de “atención prioritaria” para darles un seguimiento especial. No se trata de un mero membrete, sino de la oportunidad de que en esos casos todas las autoridades penales y administrativas compartan la información que tengan y que con ello se impulse un mejor esclarecimiento de los hechos.

La propuesta de Pérez es que clasificara bajo ese parámetro los casos Segalmex, Conade, Odebrecht, así como la corrupción en la investigación del caso Estafa Maestra, y otro caso más relacionado con Petróleos Mexicanos. Se trata de casos que, en conjunto, suman un daño patrimonial de alrededor de 30 mil millones de pesos, de los cuales prácticamente no se recuperado nada hasta la fecha. En la mayoría las indagatorias se encuentran estancadas.

Sin embargo, en las sesiones de trabajo entre los integrantes del SNA para preparar este tema el representante del Tribunal Superior de Justicia Administrativa consideró que “no era un buen momento” para ese tipo de designaciones, mientras que el resto de los integrantes también optó por la necesidad de esperar. Solo la representante de la Fiscalía de combate a la Corrupción de la FGR se mostró de acuerdo en proceder con la designación.

A ello se suma que aun cuando el tema tenía pocas posibilidades de ser aprobado, el Comité Coordinador del SNA ni siquiera llevó a cabo la sesión donde se abordaría el tema, pese a que haba una convocatoria formal para reunirse.

La presidenta del SNA explicó que ya son siete meses en los que dicho comité coordinador no ha sesionado. Cuestionada sobre el porqué de esta situación, Pérez concluye que obedece a la falta de interés de las propias autoridades que lo conforman.

“La verdad es que no hay más que silencios y pretextos. El SNA nació para ser el escudo institucional frente a la impunidad. Pero durante años ha sido un cascarón vacío, un sistema sin sistema, sin coordinación real ni voluntad política. Hoy, reactivarlo ha sido un acto de resistencia.”, indicó la presidenta.

En ese contexto, Pérez Morales dijo que en el periodo que le resta como presidenta del organismo continuará insistiendo en que dicho comité pueda reunirse próximamente, aunque reconoció que no parece haber demasiado interés en que dicho sistema, incluso, sobreviva.

