“Mi hija no se perdió, se la llevaron”, asegura madre de Kimberly Moya

La angustia por la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, se agudiza. Desde el pasado 2 de octubre, cuando la joven de 16 años salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa, su rastro se perdió tras ir a sacar copias para una tarea.

Su madre, Jaqueline González, ha sido la voz más firme en la exigencia de su localización.

“Mi hija no se perdió, se la llevaron”. — Jaqueline González

¿Qué ha dicho la familia de Kimberly?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Jaqueline González expresó el dolor en el que la familia ha estado, que lleva días sin descanso, sumida en una “tortura”.

La madre de Kimberly señaló que la joven desapareció en un trayecto de aproximadamente 15 minutos. Asimismo, denunció la aparente inacción de la Fiscalía, pues el proceso judicial parece ser desigual.

“Cada detenido tiene asesores legales, mientras yo con trabajos puedo pagar a mi abogado”. — Jaqueline González

¿Qué avances hay en la investigación?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha mantenido activa la Alerta Amber.

Recientemente, se dictó prisión preventiva justificada contra dos sujetos, Paulo Alberto ‘N’ y Gabriel Rafael ‘N’, presuntamente implicados en la desaparición, luego de que se hallara evidencia clave como botas con manchas hemáticas que serían de la víctima.

Jaqueline González exige agilidad en la búsqueda y ha hecho un llamado a las autoridades, incluida la presidenta, para que vean el caso desde una perspectiva humana.

