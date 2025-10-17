Diana Sánchez Barrios exige liberar órdenes de aprehensión por atentado

Diana Sánchez Barrios exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México liberar las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del ataque en su contra.

Con el fin de dar a conocer los avances y resultados que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el atentado a diputada local Diana Sánchez Barrios, ocurrido el 17 de octubre de 2024, y al cumplirse un año de estos hechos, la legisladora hizo un llamado a la Fiscal General de Justicia capitalina a que dé una vez por todas resuelva este caso y libere las órdenes de aprehensión en contra de quienes atentaron contra su vida.

¿Qué exige Diana Sánchez Barrios a la Fiscalía?

“Pedimos a la fiscalía que libere ya las órdenes de aprensión en contra de las autoras intelectuales, porque en la carpeta tienen todos los elementos. No puede decir que no. En las carpetas ya están los elementos. No estoy pidiendo un favor, le estoy pidiendo que revise y bajo derecho haga el trabajo que tiene que hacer la fiscal”, exigió la legisladora local.

Sánchez Barrios señaló directamente a la organización delictiva Unión Tepito como la autora intelectual del atentado en su contra.

“Mira, lo que sí quiero decir muy claro es que la persona que me atenta, que tiró el balazo, que le quita la vida a mi primo y a Víctor, por supuesto que son personas tiradores, gatilleros de la Unión Tepito. Por supuesto que viene de ahí toda la mafia, porque Claudia “N”, Érika “N” son parte de esa mafia. Ya hay muchas carpetas de investigación abiertas contra ella, sus hijos y sus familiares, que dos de ellos están en el reclusorio por violación cada uno de ellos, y la fiscalía no hace absolutamente nada”, acusó.

¿Qué acciones tomará la diputada si no se resuelve el caso?

En ese sentido, Sánchez Barrios denunció que hay más de 15 líderes asesinados en la ciudad por la delincuencia organizada.

Y aunque la legisladora local morenista reconoció la labor de Alcalde Luján en este caso, advirtió que de no ser resueltas sus demandas, recurrirá a otras “rutas jurídicas”.

“Por supuesto que vamos a empezar a buscar rutas jurídicas, rutas donde tengamos que demostrar qué está pasando en la ciudad con la fiscalía. Yo confío plenamente en la fiscal, Bertha Alcalde, porque así empezaron con todo este poder que demostró la ciudad cuando detuvieron a estos mafiosos rufianes, rufianes asesinos. Que tardaron veinte a veinticinco días en detenerlos, en agarrarlos. Pues, de esa misma manera, exigimos que detengan a las intelectuales”, advirtió Sánchez Barrios.

ahz.

