¿Es buen momento para viajar a Mazatlán? La fiscal de Durango advierte que no por esta razón

La funcionaria pidió a los duranguenses valorar seriamente una posible visita al destino de playa en Sinaloa

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, pidió a los ciudadanos de su estado no viajar a Mazatlán, Sinaloa, o valorar su visita al destino de playa.

“No es el mejor momento, no puedo decirles un no rotundo, no es el mejor momento, valórenlo”.

¿Por qué la fiscal de Durango pide no viajar a Mazatlán?

La funcionaria hizo estas declaraciones tras confirmar que cuentan con el reporte de ocho duranguenses de entre 20 y 30 años que han desaparecido en Mazatlán y una más en Culiacán.

En las últimas semanas se denunció la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela y de la buscadora María de Los Ángeles Valenzuela.

¿Qué pasó con Carlos Emilio Galván Valenzuela?

La madrugada del 5 de octubre, Carlos Emilio Galván Valenzuela, fue visto por última vez en un antro de la zona dorada, tras avisar que acudiría al baño del lugar.

El joven de 21 años se encontraba en Mazatlán de vacaciones con su familia y acudió a divertirse al “Terraza Valentino” con sus primas, quienes avisaron que no había regresado.

¿Qué sucedió con María de los Ángeles Valenzuela?

El pasado 14 de octubre, María de los Ángeles Valenzuela, buscadora integrante del Colectivo Corazones unidos por una misma Causa de Mazatlán, desapareció cuando regresaba de una tienda cerca de su domicilio.

En redes sociales, su madre compartió: “Un carro blanco se acaba de llevar a mi hija María de los Ángeles Valenzuela. En la Colonia Allende en Mazatlán. Apóyenme a difundir para poder encontrarla. Cualquier información es valiosa”.

María de los Ángeles Valenzuela busca a su padre Manuel Valenzuela, desaparecido el 15 de noviembre de 2024, y a su primo, desaparecido en febrero de este 2025, ambos en la localidad de El Castillo.

