Si no hay amparo, hay violencia... están jugando con la justicia: Germán Martínez sobre reforma a la Ley de Amparo

El diputado federal por el PAN, Germán Martínez Cázares, señaló que acabar con un juicio de amparo es “meter a la cárcel a quien les dé la gana” y están jugando con la justicia.

“Nos habían dicho que la ley de amparo no iba a quitarle defensas a los ciudadanos. Nos habían dicho que iban a hacer unos foros para escuchar a la gente y enriquecer la ley. Nos habían dicho que no iba a ser retroactiva. ¿En qué paró la historia? Pues en que en esta ciudad, en la Ciudad de México, los asuntos se van a resolver a balazos… ahora la justicia va a encontrar los caminos en otro lugar, yo digo en las pistolas”.

¿Qué dijo Germán Martínez sobre la reforma Ley de Amparo?

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el diputado federal por el PAN, Germán Martínez Cázares, dijo que todo fue una simulación, acabar con un juicio de amparo es “meter a la cárcel a quien les dé la gana”, están jugando con la justicia y la consecuencia serán balazos en las calles, estará en manos de los criminales, si no hay amparo, si no hay jueces imparciales, si no hay jueces profesionales es un avance hacía la violencia.

“Si es cierto que se ha abusado, pero gracias a un amparo, Laida Sansores ya no pudo seguir calumniando a Monreal. Gracias a un amparo, la contralora de Cuauhtémoc Blanco, que se robó un dineral como gobernador de Morelos, no se le puede tocar… Gracias a un amparo, también hay beneficios a campesinos, a comunidades indígenas, a apicultores, a aguacateros en Michoacán, a gente con discapacidad, gracias a un amparo, el IMSS daba medicinas. También el amparo tiene un lado bondadoso. También el amparo tiene un lado que es el lado que duele se haya quitado”.

¿Qué acciones legales propone Germán Martínez ante los cambios?

El diputado federal por el PAN comentó que no hay seguridad en relaciones si no hay un amparo laboral, principalmente internacionalmente porque impacta en los buenos salarios, en la Asociación Libre de los Trabajadores, en la defensa de estos y la presión se verá principalmente por parte de Estados Unidos.

Martínez Cázares informó que lo que se puede hacer es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para dar a conocer que con las modificaciones a la Ley de Amparo hay violaciones a las garantías judiciales y a los derechos; México tiene compromisos con los jueces que dejaron sin empleo que llegaron a través de un acordeón en una elección simultánea, con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hay un gato encerrado para dar cobertura a algunos probables criminales o para algunos asuntos… a quienes quieren perdonar algún crédito fiscal. No tengo más que la sospecha y tengo derecho a decirla. La Constitución establece que la retroactividad no opera en perjuicio de persona alguna, la retroactividad entonces sí opera en beneficio de persona alguna y ahora ya hicieron un revoltijo, hicieron un arreglo ahí en que opera en algunos casos, opera en algunas etapas, opera para algunos cuates, opera para los de Morena”, concluyó.

