Ana Gabriela Guevara: Piden que sea investigada por desfalco de 186 millones de pesos

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no dar carpetazo a la denuncia contra la ex titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, a quien se responsabiliza de un desfalco por más de 186 millones de pesos.

El legislador Federico Döring Casar, señaló que varios atletas de alto rendimiento tuvieron que conseguir sus propios apoyos para salir de México a competir en Juegos Olímpicos y otras competencias, mientras que Ana Gabriela Guevara con frialdad y cinismo insultó a varios equipos al tiempo de negarles programas sociales.

De acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, desde el 2020 no se aclararon licitaciones, cobro de cuotas por parte de funcionarios de la Conade a nombre de Ana Guevara para asignar contratos y la entrega de apoyos a los atletas.

Además, hay anomalías en la Conade en el pago de servicios de servicios de alimentación, suministro de gas LP, de seguridad y equipo de vigilancia, de eventos de espectáculos, entre otros.

Por su parte, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero, pidió al gobierno de Claudia Sheinbuam, tener empatía directa con los deportistas actuales.

El legislador del blanquiazul resaltó que la presidenta Sheinbaum lleva un año en el gobierno y no se ha visto que se sacuda al lastre que representa la corrupción que le heredó Andrés Manuel López Obrador.

LOS ESCÁNDALOS DE ANA GUEVARA EN LA CONADE

Ana Gabriela Guevara, la exvelocista que en 2004 se colgó la plata olímpica en Atenas y se coronó campeona mundial de 400 metros planos, asumió en diciembre de 2018 la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con el respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque su trayectoria como atleta prometía ser una luz para el deporte mexicano, su gestión no fue la mejor, a menos en apreciación.

Casi seis años al frente de la CONADE y se convirtió en una carrera contrarreloj marcada por acusaciones de corrupción, conflictos con deportistas y un manejo opaco de recursos públicos que dejó a la institución tambaleante.

Desde el principio, la designación de Guevara generó controversia. La Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó los estatutos de la Conade en febrero de 2019 para eliminar el requisito de licenciatura, ya que Guevara solo contaba con bachillerato inconcluso. Esta “adaptación” fue vista como un favoritismo político que priorizaba lealtades sobre competencias.

Pero los verdaderos tropiezos llegaron con el manejo financiero: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2020 anomalías por 377 millones de pesos en el ejercicio fiscal, incluyendo pagos a personas ajenas al Sistema Nacional del Deporte y compras de equipo no entregado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) fue más allá en 2020, identificando un daño patrimonial de más de 50 millones de pesos por facturas falsas y apócrifas en la asignación de recursos a entrenadores y federaciones.

Peor aún fue el episodio con Paola Espinosa, medallista olímpica, a quien Guevara supuestamente excluyó de Tokio 2020 por negarse a firmar una carta de apoyo al controvertido Kiril Todorov, exdirector de la Federación Mexicana de Natación (FMN) suspendido por acoso sexual.

Audios filtrados en 2023 mostraron a Guevara amenazando a nadadores con recortar becas y apoyo si no respaldaban a Todorov, en un claro abuso de poder que dejó a los deportes acuáticos en el limbo.