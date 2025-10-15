Desfile de Alebrijes CDMX 2025: Probable ruta de la marcha, calles cerradas y alternativas viales este 18 de octubre

Desfile de Alebrijes en CDMX 2025: Conoce la probable ruta, calles cerradas y alternativas viales. / NurPhoto

Con piezas monumentales, figuras coloridas y carros alegóricos, el Desfile de Alebrijes 2025 es uno de los eventos que llenan de vida y color a la Ciudad de México durante esta temporada. Sin embargo, así como muchos esperan disfrutarlo, otros deben prepararse para los bloqueos y cierres viales que se generan a su paso.

Probable ruta el Desfile de Alebrijes en la CDMX

Este martes, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer las afectaciones viales que habrá durante el desfile de alebrijes este sábado 18 de octubre, fecha en la que arrancan varios de los eventos alusivos al Día de Muertos.

De acuerdo con las autoridades, a partir de las 12 del día el desfile recorrerá parte de la capital desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, donde las figuras permanecerán en exhibición hasta el domingo 9 de noviembre.

Calles y avenidas cerradas por el desfile de alebrijes en CDMX

El OVIAL CDMX informó que habrá cierres y bloqueos en las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas y sus inmediaciones

Por ello, las autoridades piden tomar precauciones y anticipar los desplazamientos durante el evento.

Alternativas viales por el desfile de alebrijes en CDMX 2025

Como alternativas para evitar las zonas afectadas, el OVIAL recomienda las siguientes rutas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

José María Izazaga

Eje 1 Oriente

