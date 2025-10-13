¿Cuándo es el Festival de Cartonería de Día de Muertos en CDMX? Habrá talleres, esqueletos gigantes y muchas actividades GRATIS

El Festival de Cartonería de Día de Muertos regresa con una edición más inspirada en las ofrendas tradicionales de dicha fecha. Durante cuatro días, este evento podrá disfrutarse entre esqueletos gigantes, gastronomía y muchas actividades para todas las edades completamente gratuitas, te dejamos todo el itinerario para que no pierdas de vista nada de lo que se hará en esta celebración.

¿Cuándo y en dónde es el Festival de Cartonería de Día de Muertos?

La Alameda de Santa Maria la Ribera será la sede una vez más para el Festival de Cartonería de Día de Muertos al cual no puedes faltar. En esta edición de 2025 se podrá disfrutar de distintas actividades, sin embargo, el gran atractivo de este evento es la exhibición de las figuras monumentales elaboradas de cartón en forma de esqueletos.

El Kiosko Morisco será el lugar perfecto para poder observar estas obras de arte y la cita es del 16 al 19 de octubre de 2025 a partir de las 11:00 AM hasta las 8:00 PM, en donde podrás asistir con tu mejor compañía y disfrutar de distintas vistas increíbles.

¿Qué actividades habrá en el Festival de Cartonería de Día de Muertos?

Entre los atractivos que tendrá el festival son las figuras monumentales, destacando un diablo, un alebrije y una muñeca que será mitad calavera, todas con poco más de 4 metros de altura. Por otro lado, habrá artesanos vendiendo cositas alusivas a la fecha, como: flores, calaveras, veladoras y todo tipo de piezas únicas creadas con técnicas tradicionales de cartonería.

Asimismo, se sabe que habrá todo tipo de comida para que no dejes nada al antojo, y se dice que también abrirán talleres (aunque no se sabe con exactitud cuántos habrá en el día) para que muchos y muchas aprendan a hacer su calaverita de cartón y puedan pasar una tarde llena de emoción.

La entrada al Festival de Cartonería de Día de Muertos será completamente gratuita, por lo que al ser un evento familiar, podrás llevarte muchas sorpresitas.