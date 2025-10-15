Cutzamala: Presas de Valle de México, a 95% de llenado

El Sistema Cutzamala, fuente vital para una buena parte de los habitantes del Valle de México, está a punto de llenarse por completo, registrando un impresionante 95.5% de almacenamiento. Después de semanas de intensas lluvias, esta situación es un verdadero respiro tras los periodos de sequía que se enfrentaron hace unos años.

¿Cuánto ha recuperado el Cutzamala con las lluvias intensas?

Desde el 25 de mayo, que marcó el inicio de esta racha positiva, el Sistema Cutzamala ha ganado 371 millones de metros cúbicos de agua. Solo en los últimos siete días, incrementó 24.01 millones de metros cúbicos. Este volumen de recuperación es significativo y ha sido clave para dejar atrás la crisis hídrica.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema ha ligado 18 semanas consecutivas de recuperación. Este nivel no se veía en años, lo que nos da una gran tranquilidad respecto al abasto.

Así, las tres presas principales que alimentan al Cutzamala se encuentran casi llenas: Valle de Bravo con 95.77 por ciento, El Bosque con 95.54 por ciento y Villa Victoria con 95.22 por ciento.

¿Qué pasaría si el Cutzamala rebasa su límite?

La buena noticia es que si el Sistema Cutzamala llegara a su nivel máximo, no hay por qué alarmarse. La Conagua cuenta con protocolos ya establecidos y probados en años anteriores para evitar desbordamientos e inundaciones.

La acción principal es un desfogue controlado de las presas. Esto consiste en liberar agua de manera gradual y dirigida hacia ríos y arroyos naturales cercanos al sistema. De esta forma, se mantiene un margen de seguridad en la infraestructura y se previene cualquier riesgo para la población.

¿Qué dicen las autoridades al respecto?

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua es optimista. Su proyección es que para el cierre de la temporada de lluvias, que generalmente ocurre alrededor del 31 de octubre, el Sistema Cutzamala alcance el 98 por ciento de su almacenamiento.

De ser así, se colocaría entre los diez años con mayor cantidad de agua acumulada en la historia del sistema. Las autoridades aseguran que tienen todo bajo control, incluyendo los protocolos de desfogue, para manejar la situación si la lluvia continúa siendo tan generosa.

Esta recuperación del Cutzamala no solo es un alivio inmediato, sino que también garantiza el abasto para el Valle de México en los próximos meses.