Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

El Senado de la República ratificó este martes el nombramiento de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Senado de la República ratificó este martes, con 89 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, el nombramiento de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, respaldó el nombramiento y destacó que la reconstitución de esta subsecretaría envía un mensaje claro a los más de 43 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, incluyendo a quienes nacieron, se naturalizaron o tienen algún estatus migratorio distinto.

📷 Ante la Comisión compareció Roberto Velasco Álvarez, quien fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, como Subsecretario para América del Norte de la @SRE_mx. https://t.co/e1S4WFgzQ8 pic.twitter.com/te5QdYSzbm — Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2025

Reconocen su trayectoria y experiencia diplomática

Murat subrayó que Roberto Velasco cuenta con la experiencia académica y profesional necesaria para el cargo, recordando su formación en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago, así como su trayectoria en la delegación Miguel Hidalgo, Proméxico y la Secretaría Técnica para América del Norte.

Les comparto mi intervención sobre la ratificación de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte. 👇 pic.twitter.com/9UqaLSnjsw — Alejandro Murat (@alejandromurat) October 15, 2025

Durante la sesión, los senadores Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, y María de Jesús Díaz, del PAN, manifestaron su beneplácito por la designación.

Colosio enfatizó la necesidad de fortalecer los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y reducir el flujo ilícito de armas hacia México, además de impulsar el diálogo parlamentario con el país vecino.

Por su parte, la senadora María de Jesús Díaz resaltó que la gestión de Velasco debe enfocarse en la diplomacia económica, la cooperación trilateral y el bienestar de la ciudadanía mexicana en América del Norte.

📸 Con 89 votos a favor, el Pleno del @senadomexicano ratificó este martes el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de @r_velascoa, como nuevo subsecretario para América del Norte de la @SRE_mx, que encabeza el canciller Juan Ramón de la Fuente. pic.twitter.com/4TzRy7bnZU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 14, 2025

Lilly Téllez pide felicitar a Trump por la paz en Gaza

Sin embargo, la senadora del PAN, Lilly Téllez, votó en contra y aprovechó su intervención para hacer una solicitud inusual al nuevo subsecretario.

“Me gustaría que este Senado le pidiera al recién nombrado funcionario, al señor Roberto Velasco, que por su conducto solicite a la presidenta Claudia Sheinbaum emitir dos felicitaciones: una al presidente Donald Trump por haber alcanzado los acuerdos de paz en Gaza para los pueblos de Israel y Palestina; y otra a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado por el reconocimiento internacional a su labor incansable por Venezuela”, expresó la legisladora.

