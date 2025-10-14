Reforma a la Ley Aduanera busca frenar red de macro criminalidad: Eduardo Bohórquez

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Corrupción de aduanas: detectan redes de macro criminalidad en todo el país

Como un “ejercicio sano” calificó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, “que el Ejecutivo le plantee a las Comisiones del Congreso el detalle técnico del porqué aplicar 65 modificaciones a la Ley Aduanera”, porque se debe combatir a “una red tejida con mucho cuidado en la que primero va la plata y luego el plomo”… una gran infraestructura que opera con contadores, abogados e incluso notarios, en detrimento del Estado y la sociedad.

En entrevista con Gabriela Warkentin para el programa Así las Cosas, Bohórquez refirió que la corrupción en el nivel aduanal proviene de “funcionarios vulnerables” y constituye una “red de macrocriminalidad”.

“Ninguna modificación es una bala de plata”

El especialista resaltó que el perjuicio al Estado y la sociedad se debe abordar con cautela, pues “las modificaciones a la Ley Aduanera ninguna es una bala de plata, todas son posibles respuestas a preguntas muy complejas”.

No obstante, señaló que existen casos como el de las patentes vitalicias, es decir, supervisiones como agente aduanero que “son heredables”, tal como las plazas de maestros en el tema educativo o las notarías. “Son personas que auxilian al Estado y se han vuelto cómplices de muchas operaciones ilegales”, advirtió.

También consideró problemático que “el Estado deposite en alguien la confianza social para poder presentar estas operaciones”, lo que en muchos casos ha derivado en complicidades.

Combatir la impunidad con mayor riesgo de sanción

Bohórquez reconoció que las 65 modificaciones son posibles respuestas a preguntas complejas, como en el caso de “la trazabilidad que no es un tema sencillo, no sé si se resuelva con una aplicación”. Sin embargo, se dijo convencido de que, tal como ha manifestado la Secretaría de Anticorrupción, es urgente elevar el nivel de percepción de riesgo de ser sancionado ante cualquier acto de corrupción.

