¿Qué es un ‘corazón congelado’? La era del “no enamoramiento” ha llegado

Durante años, nos dijeron que el amor dolía (y, dicho sea de paso, no tiene por qué doler), pero nadie nos advirtió que el cansancio también podía congelar el corazón. Mario Guerra, el rockstar del amor junto con Martha Debayle en W Radio, explican que el problema es que el amor de hoy compite con las notificaciones, las decepciones acumuladas y la lista mental de todo lo que puede salir mal.

No es “flojera”, es anestesia afectiva

Hay algo extraño sucediendo. Quieres querer a una persona, lo sabes, pero algo se trabó. No es que no te interese nadie, es que te interesa en teoría, pero en la práctica te da “flojera” hasta contestar un mensaje.

Probablemente no eres ni exigente ni te has vuelto amargada. Lo que tienes es agotamiento emocional por sobreexposición afectiva. Cuando tu sistema nervioso vive demasiadas experiencias de alta intensidad (rupturas dolorosas, desilusiones repetidas), en algún momento activa el modo supervivencia. El problema es que ese modo también desactiva tu capacidad de disfrutar, de conectar, de emocionarte.

¿Cómo saber si estás en este modo de “corazón congelado”?

Mario Guerra nos da estas señales claras:

Reacción invertida : Alguien te escribe algo lindo y, en lugar de emocionarte, piensas: “¿Y ahora qué querrá?”.

: Alguien te escribe algo lindo y, en lugar de emocionarte, piensas: “¿Y ahora qué querrá?”. Cálculo de esfuerzo : Te invitan a salir y tu primer instinto no es ilusión, es calcular cuánta energía te va a costar.

: Te invitan a salir y tu primer instinto no es ilusión, es calcular cuánta energía te va a costar. Batería baja: Empiezas a chatear con alguien interesante y al cuarto mensaje perdiste el interés, porque tu batería emocional marcó 3% y se puso en modo avión.

Empiezas a chatear con alguien interesante y al cuarto mensaje perdiste el interés, porque tu batería emocional marcó 3% y se puso en modo avión. Cinismo afectivo: Ves una pareja feliz y en lugar de inspirarte, piensas: “Ya veremos en seis meses si siguen”.

El resultado es una especie de anestesia del corazón: sigue latiendo, pero sin registro térmico. Quedaste atrapada o atrapado entre dos miedos: el miedo a sufrir otra vez y el miedo a quedarte así para siempre.

Tres pasos para empezar a descongelar tu corazoncito (sin explotar)

La buena noticia es que este mecanismo no es permanente. El corazón congelado no necesita más fuego, necesita seguridad para empezar a derretirse. No tienes que lanzarte a otra relación intensa; tienes que volver a sentir de forma segura.

Permítete sentir (dale descanso al drama) : El amor maduro y sano no siempre llega con pirotecnia; llega tibio, constante, seguro. Eso no es menos amor, es amor que no te va a dejar en bancarrota emocional.

: El amor maduro y sano no siempre llega con pirotecnia; llega tibio, constante, seguro. Eso no es menos amor, es amor que no te va a dejar en bancarrota emocional. Limpia de relaciones parasitarias : Tu energía emocional es limitada. No la gastes en ex-parejas que mandan señales confusas, o en personas que te buscan solo cuando les conviene. Esas “relaciones parasitarias” mentales te están chupando la batería.

: Tu energía emocional es limitada. No la gastes en ex-parejas que mandan señales confusas, o en personas que te buscan solo cuando les conviene. Esas “relaciones parasitarias” mentales te están chupando la batería. Recalibra tu termostato con bajo riesgo: El corazón se descongela con pequeñas exposiciones seguras. Es como volver al ejercicio después de una lesión: no empiezas con un maratón.

No hay corazones fríos. Hay corazones cansados que aprendieron a protegerse bajando la temperatura. El hielo es evidencia de que sentiste tanto, tan intenso, tan seguido, que tu sistema tuvo que apagar la calefacción para sobrevivir.

Descongelar significa atreverte a amar de manera diferente: con menos urgencia, más conciencia y, sobre todo, con seguridad. Y cuando eso pase, no vuelves a amar como antes. Vuelves a amar mejor.