IMSS investiga presunta agresión de doctora a derechohabientes en Playa del Carmen

El Instituto Mexicano del Seguro Social inició una investigación administrativa y jurídica luego del video donde se registró la presunta agresión de una doctora contra familiares de un niño derechohabiente en el Hospital General de Zona número 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Hospital General de Zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo

¿Cómo ocurrió la presunta agresión de la doctora en el IMSS de Playa del Carmen?

El incidente tuvo lugar entre una médico del área de Urgencias y los padres de un menor, quienes le reclamaron que llevaban tres horas esperando por atención para el menor, quien lloraba por un dolor intenso provocado por cálculos renales.

De acuerdo con el video que se viralizó en redes sociales, familiares del niño se acercaron a pedir atención y reclamaron que la médico involucrada comenzó a burlarse y hacerles muecas.

La grabación corresponde a este 13 de octubre alrededor de las 3 de la mañana, y en ella se observa cómo hay un forcejeo luego que los derechohabientes le reclamaron a la doctora.

¿Qué pasó con el niño al que pedían atender en el IMSS de Playa del Carmen?

A través de un comunicado, el IMSS Bienestar señaló que el menor recibe atención médica en el área de Urgencias de Pediatría por parte de personal especializado.

Comunicado IMSS sobre la presunta agresión de una doctora en el HGZ 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo.

