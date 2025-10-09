Morena adelantó el análisis de la Ley de Amparo en Diputados, alerta Federico Döring

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el diputado del PAN, Federico Döring, dijo que lo que se ve con la Ley de Amparo “es una canallada”, le arrebatan a los ciudadanos y a los legisladores el espacio del diálogo.

“Es como si tú le agradecieras a alguien que no te haga … arrebatarnos lo que tenemos para defendernos de los malos gobiernos de todos los partidos”.

¿Por qué se adelantó el análisis de la Ley de Amparo?

Döring explicó que se había acordado ayer en la tarde que la Junta de Coordinación Política iba a definir el formato, los días y cómo sería el análisis de la minuta a partir de las seis de la tarde del lunes en Comisiones Unidas. Muchos diputados volvieron a sus estados, pero Morena estableció que el análisis de la minuta empieza mañana con un micrositio el cual apenas se habilitó y aún no hay una hora fija de inicio de la primera audiencia.

Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mucho que hacer en materia de lavado de dinero y habló sobre algunos escándalos, entre ellos el de la casa en Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña y el del notario del Bienestar.

“Cuando todos estos delincuentes del Bienestar tienen gastos que solo se explican por tracerías y por dinero malhabido que se robaron del huachicol fiscal y de otras empresas delictivas de su militante Hernán Bermúdez. Ahí sí la presenta… de eso no dice nada, ese sí tiene derecho a irse al amparo, pero cuando a cualquiera más se defiende, a ese sí hay que recuperarle y a sus derechos”.

¿Qué críticas lanzó Döring al gobierno actual?

El diputado del PAN señaló que cada día hay más pruebas de que el gobierno anterior fue una franquicia de huachicol fiscal y que “tenían el delito corriendo por las venas de todos los gobiernos estatales y federales”. Sheinbaum aprovecha eso para ajustar cuentas donde le conviene y donde cree que se abren espacios de mejor gobernabilidad interna.

Döring reconoció que lo que ha hecho bien la Presidenta es que tuvo que elegir entre entregar a los narcos de su partido y del gobierno anterior a la justicia o perder el tratado comercial porque podría colapsar la economía y la recaudación que hace viable los programas sociales.

Además, dijo que Morena sigue ganando las elecciones porque posee dinero del narco y del huachicol fiscal y debido a que la gente no espera más de su democracia porque ya no cree “y dice todos son iguales”, no les exige a los gobiernos.

“Esa es la gran tragedia democrática de este país, que la gente dejó de exigirle y de aspirar a tener mejores gobiernos y que hoy día acepta que el dinero del narco le arrebate sus derechos, su futuro y el de sus hijos”, concluyó.

