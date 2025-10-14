Desaparición de Kimberly Moya: Familiares llegan a un acuerdo con autoridades tras bloqueo en Periférico

Familiares de la adolescente Kimberly Hilary Moya González, desaparecida desde el 2 de octubre, llegaron a un acuerdo con las autoridades judiciales del Estado de México tras un bloqueo de más de 16 horas en Periférico. La detención de dos sospechosos está relacionada con el caso.

Este martes, alrededor de las 3 de la mañana, luego de 16 horas de bloqueo en Periférico, familiares y amigos de personas desaparecidas llegaron a un acuerdo con las autoridades judiciales del Estado de México en relación al caso de desaparición de Kimberly Hilary Moya González, la adolescente que salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa del municipio de Naucalpan el pasado 2 de octubre, sin que a la fecha se conozca su paradero.

El bloqueo en Periférico fue una protesta organizada por los familiares de desaparecidos que exigían respuestas sobre el caso de Kimberly y otros casos similares ocurridos en la región. Tras sostener un diálogo con las autoridades mexiquenses, los demandantes pudieron conocer más detalles sobre el avance de la investigación y la situación de otros casos de desaparición en el municipio.

Avances en la investigación y detención de sospechosos

En relación con la desaparición de Kimberly, las autoridades compartieron con la familia algunos detalles clave que permitieron la detención de dos individuos el día anterior. Según la información proporcionada, estos sujetos podrían estar estrechamente vinculados con el caso y su detención representa un avance significativo en la investigación.

La preocupación y tensión entre los familiares de desaparecidos ha crecido en los últimos días, pues los afectados exigen justicia y una mayor celeridad en los procesos judiciales relacionados con la desaparición de sus seres queridos. A pesar de los avances, la incertidumbre persiste sobre el paradero de Kimberly Moya, quien sigue siendo buscada por las autoridades y sus familiares.

La respuesta de las autoridades y el impacto de la protesta

El acuerdo alcanzado en la madrugada de este martes, que incluyó la entrega de información adicional sobre la investigación, es un paso hacia la reconciliación entre los afectados y las autoridades judiciales del Estado de México. Sin embargo, la situación de la adolescente Kimberly y otros desaparecidos sigue siendo una prioridad en las protestas y exigencias de los familiares, quienes continúan exigiendo justicia, en particular a la actual gobernadora de la entidad, Delfina Gómez.

