Centros de acopio del DIF en CDMX: Ubicaciones, horarios y artículos para apoyar a familias afectadas por inundaciones

Ante las afectaciones registradas por las intensas lluvias del fin de semana en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México anunciaron la instalación de centros de acopio para recolectar artículos y víveres de primera necesidad destinados a las familias afectadas.

Centros de acopio del DIF en la Ciudad de México para ayudar a damnificados

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital abrió centros de acopio en todos los DIF de todas las alcaldías, incluyendo, por ejemplo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztacalco, entre otras. Aunque indicó que el Centro DIF de López Mateos no entra en esta recolecta.

El horario de atención es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 10:00 a 13:00 horas y puedes ubicar los centros del DIF en el siguiente enlace: Centros DIF CDMX.

¿Qué artículos recibe el DIF CDMX en los centros de acopio?

Según las autoridades del organismo no se recibirán medicamentos, pero sí alimentos enlatados, frijol, arroz, agua embotellada, leche en polvo, café soluble, aceite y azúcar.

En cuanto a productos de higiene y limpieza, se pueden llevar pañales, toallas sanitarias, pasta dental, cepillos, papel higiénico, jabón en barra, cloro, desinfectante, jabón en polvo y bolsas para basura.

Asimismo, si deseas donar ropa, zapatos, cobijas o colchones, la dependencia aclaró que únicamente se aceptarán artículos nuevos; no se recibe ropa usada.

¿Dónde están los centros de acopio en el Estado de México?

Por otra parte, de acuerdo con las autoridades estatales, los centros de acopio estarán ubicados en:

Toluca: Palacio de Gobierno, ubicado en Avenida Lerdo No. 300, colonia Centro.

Valle de Chalco: Juan Escutia s/n, entre Lucas Alamán y Francisco González Bocanegra, colonia Darío Martínez.

Naucalpan: Parque de Orizaba No. 7, colonia El Parque.

El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

¿Qué se puede donar en los centros de acopio del Edomex?

Las autoridades solicitaron donar principalmente agua embotellada, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, productos de limpieza, insumos médicos, colchonetas, sábanas, cobertores y artículos para bebés.

