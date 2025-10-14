Asesinato en Cuauhtémoc, Colima: Matan a la expresidenta municipal, Gabriela Mejía

La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), regidora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, y expresidenta municipal, Gabriela Mejía, fue asesinada.

La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), regidora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, y expresidenta municipal de dicha localidad, Gabriela Mejía, fue asesinada a balazos esta mañana a las puertas de su domicilio en dicha municipalidad del norte de la capital del Estado.

Gabriela Mejía había asumido el pasado mes de junio la dirigencia estatal de la Organización Nacional de Mujeres Priistas.

Lamentamos profundamente el lamentable asesinato de nuestra compañera Gabriela Mejía, presidenta del ONMPRI en Colima.



Mujer valiente y comprometida, su partida deja un profundo dolor en nuestra organización.



Exigimos justicia.

Descanse en paz.

¿Cómo ocurrió el asesinato en Cuauhtémoc, Colima?

Los primeros reportes preliminares de este asesinato mencionan que varios individuos la abordaron y le dispararon a quemarropa cuando la expresidenta municipal y su hermano arribaban a su domicilio.

Cabe hacer mención que las personas presuntas responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido; su hermano quedó herido y fue trasladado a recibir atención médica.

En tanto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, a través de las redes sociales lamentó este crimen y exigió a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho.

Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a colaborar con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación.

“Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, expuso la mandataria estatal vía redes sociales.

Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada.

Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de…

¿Qué acciones tomó la Fiscalía de Colima?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, también a través de un comunicado de prensa, reaccionó y dio a conocer que se ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 14 de octubre en la colonia El Cariño de dicha municipalidad, y en ellos, otra persona resultó lesionada.

La FGE desplegó de manera inmediata a su personal integrado por Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos, quienes establecieron un cerco perimetral en el lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios.

Asimismo, se informó que la FGE trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables de los mismos.

La Fiscalía General del Estado invita a la ciudadanía a compartir información sobre cualquier hecho presumiblemente delictivo o que pueda poner en riesgo a la población, ya sea a través del 911 o de la línea de denuncia anónima 089.

Es de mencionar que el municipio de Cuauhtémoc fue gobernado por la actual titular del Poder Ejecutivo, Indira Vizcaíno Silva.

COMUNICADO



La FGE informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M.



Más información: https://t.co/1SmQNgvlDi pic.twitter.com/WpMLTPuhOT — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) October 14, 2025

Reacciones políticas y exigencias de justicia

Por su parte, a través de las redes sociales, la Senadora de la República y excandidata a la Gubernatura del Estado, Mely Romero Celis, manifestó su consternación por este crimen.

Escribió: “Estoy cansada de todos los días ver noticias como esta, de que en Colima se viva así, con miedo. Sé que no estoy sola en ese sentimiento”.

Dijo que este sentimiento “no se trata de política. No se trata de partidos. Se trata de nuestro estado. No más promesas vacías. No más palabras sin fondo. Acciones, por Colima”, exigió.

Asimismo, el Comité Directivo Estatal del PRI dio a conocer que se prepara un posicionamiento oficial en torno a este crimen, que enluta al municipio de Cuauhtémoc, a Colima y a los priistas.

Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI.



Gaby fue una mujer valiente, entregada al…

