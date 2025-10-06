Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿De cuánto es la multa por no verificar el engomado rojo en octubre?

Verificación en Edomex 2025: Conoce la multa para autos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4.

Octubre va empezando, y eso significa nuevo mes y nuevo trámite que hacer. Si vives en el Estado de México o tu carro tiene placas del Edomex, deberás hacer tu verificación vehicular. Si no la hiciste durante septiembre, los autos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 todavía tienen todo este décimo mes del año para cumplir. Pero ojo, porque si no verificas, podrías enfrentarte a una multa nada barata.

¿De cuánto es la multa por no verificar en octubre en el Edomex?

De acuerdo con las autoridades de control de contaminación atmosférica del Estado de México, si no alcanzas a realizar tu trámite durante octubre tendrás que pagar una multa de 3 mil 394 pesos, un gasto mucho mayor que hacer la verificación en tiempo y forma.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex en octubre 2025?

Según los precios oficiales, los costos por holograma son los siguientes:

Hologramas 1 y 2: 453 pesos

Holograma 0: 566 pesos

Holograma 00: 1,131 pesos

Holograma exento: gratis

Como ves, definitivamente, es más barato verificar en tiempo que pagar la multa.

Vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 deben de realizar el trámite de verificación vehicular en el Edomex durante octubre 2025. Ampliar

Agenda tu cita en los verificentros del Edomex

La cita para tu trámite la puedes hacer en: citasverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas.

Los verificentros atienden de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para verificar en el Edomex?

Para realizar el trámite necesitas llevar:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o del pago de la multa (si aplica)

Si tu coche es nuevo, copia de la factura

Recuerda que no podrás verificar si no estás al corriente con el pago de la tenencia. Revisa este detalle antes de sacar tu cita.

