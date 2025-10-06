Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿De cuánto es la multa por no verificar el engomado rojo en octubre?
Autos con terminación de placas 3 o 4 todavía tienen todo el mes para hacer el trámite.
Octubre va empezando, y eso significa nuevo mes y nuevo trámite que hacer. Si vives en el Estado de México o tu carro tiene placas del Edomex, deberás hacer tu verificación vehicular. Si no la hiciste durante septiembre, los autos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 todavía tienen todo este décimo mes del año para cumplir. Pero ojo, porque si no verificas, podrías enfrentarte a una multa nada barata.
¿De cuánto es la multa por no verificar en octubre en el Edomex?
De acuerdo con las autoridades de control de contaminación atmosférica del Estado de México, si no alcanzas a realizar tu trámite durante octubre tendrás que pagar una multa de 3 mil 394 pesos, un gasto mucho mayor que hacer la verificación en tiempo y forma.
¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex en octubre 2025?
Según los precios oficiales, los costos por holograma son los siguientes:
- Hologramas 1 y 2: 453 pesos
- Holograma 0: 566 pesos
- Holograma 00: 1,131 pesos
- Holograma exento: gratis
Como ves, definitivamente, es más barato verificar en tiempo que pagar la multa.
Agenda tu cita en los verificentros del Edomex
La cita para tu trámite la puedes hacer en: citasverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas.
Los verificentros atienden de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.
¿Cuáles son los requisitos para verificar en el Edomex?
Para realizar el trámite necesitas llevar:
- Identificación oficial vigente
- Tarjeta de circulación
- Comprobante de la última verificación o del pago de la multa (si aplica)
- Si tu coche es nuevo, copia de la factura
Recuerda que no podrás verificar si no estás al corriente con el pago de la tenencia. Revisa este detalle antes de sacar tu cita.
