Agua Bienestar en CDMX 2025: ¿En qué alcaldías abrieron las seis nuevas plantas de purificación?

Cada garrafón de Agua Bienestar tiene un precio de 5 pesos y la distribución se realizará de lunes a sábado en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes la ampliación del programa Agua Bienestar, con la apertura de seis nuevas plantas purificadoras, la incorporación de 13 camiones repartidores y un aumento en la producción que ahora alcanzará 12 mil garrafones diarios.

De acuerdo con las autoridades, antes de que termine el año se prevé llegar a 13 plantas en total y 37 camiones de distribución, frente a los 20 con los que actualmente cuenta el programa.

¿Dónde están las nuevas plantas de Agua Bienestar en CDMX?

Las seis nuevas plantas fueron instaladas en:

Iztapalapa, en el tanque Cerro. Xochimilco, en Xaltepec y San Luis 5. Miguel Hidalgo, en la colonia Miguel Alemán. Venustiano Carranza, en Ciudad Deportiva 1. Coyoacán, en Xotepingo.

¿Cómo será la distribución de los garrafones de Agua Bienestar?

De acuerdo con José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, la distribución se realizará de lunes a sábado.

Cada garrafón tendrá un costo de 5 pesos, y, según la jefa de Gobierno, esta ampliación permitirá apoyar a más de 400 colonias, beneficiando a alrededor de 200 mil personas en la capital.

¿Para qué sirve el programa Agua Bienestar en CDMX?

“Agua Bienestar va para las familias que más gastan en agua, que son las que menos tienen. Nosotros concebimos que el agua no es una mercancía, sino un derecho, y eso significa hacer todo lo posible para que una botella o un garrafón no implique un gasto tan alto del salario familiar”, explicó Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina.

