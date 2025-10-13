Feria Internacional del Libro en Monterrey 2025: Todo lo que debes de saber

La Feria Internacional del Libro en Monterrey ya arrancó y trae un montón de actividades que a todo amante de la lectura seguro le encantarán, con la participación de Colombia como país invitado de honor. Aquí te contamos algunos detalles de este evento.

¿Qué hay de nuevo en la FIL Monterrey 2025?

Esta edición celebra los cruces entre el libro, la cultura y la actualidad, según se lee en su página. Desde este domingo se han realizado varias conferencias, presentaciones de libros, talleres, mesas redondas y encuentros con autores. Entre las figuras destacadas está, por mencionar a algunas, la escritora y periodista rumana Tatiana Tibuleac, junto con muchas otras actividades que podrás disfrutar.

Además, la FIL Monterrey contará con la participación de más de 700 escritores y escritoras de al menos 12 países, según destaca la periodista Martha Mariano. Por lo que durante estos días puedes lanzarte para disfrutar de obras de autores de gran talla como Guillermo Arriaga, Laura Restrepo, Pedro J. Fernández, Vicente Alonso, Alma Delia Murillo, Pilar Quintana y muchos otros.

Sede, horarios y entrada gratuita

Este año, la feria tiene lugar en Cintermex, con horarios de 10 de la mañana a 21:00 horas. Lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratis y todas las actividades de la feria las puedes checar en la página de la FIL. Ahí encontrarás información sobre los libros que se presentarán, horarios, lugares y más detalles de talleres o conferencias a las que te interesen.

¿Cuándo acaba la FIL Monterrey 2025?

La edición de este año termina el próximo domingo 19 de octubre, así que todavía tienes tiempo para lanzarte y de disfrutar de todo lo que ofrece esta gran feria literaria.

