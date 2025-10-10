¿Cuándo es el homenaje a Nina Simone en Chapultepec? Confirman nueva fecha en octubre por lluvias

El homenaje de Nina Simone en Chapultepec al aire libre se reprogramó debido a las probabilidades de lluvia.

¿Te caería bien un rato escuchando las mejores canciones de Nina Simone? La Ciudad de México tiene preparado un homenaje en el Monumento al Escuadrón 201, en Chapultepec, y lo mejor de todo es que será al aire libre.

Con interpretaciones a cargo de María Terroban, el homenaje a Nina Simone estaba previsto para el 10 de octubre; sin embargo, debido a las probabilidades de lluvia, la nueva fecha se reprogramó para el viernes 17 de octubre, ambas funciones, según el sitio Passline.

¿Cuáles son los horarios del homenaje a Nina Simone en Chapultepec?

La primera función será a las 7:00 de la noche, con apertura de puertas desde las 6:30. Cuando termine, el acceso para la segunda función se abrirá a las 8:30, y dará inicio a las 9:00 de la noche.

Los organizadores del evento recomiendan llegar con anticipación, ya que los accesos al bosque pueden implicar hasta 15 minutos de caminata desde los puntos de ingreso más cercanos.

¿Cómo será el acceso al homenaje de Nina Simone en CDMX?

Si llegas en carro, podrás dejarlo en el estacionamiento Bolívar, ubicado a un costado de avenida Paseo de la Reforma. El acceso peatonal será por el pasillo junto a la salida José Vasconcelos de la estación del Metro Chapultepec, sobre Circuito Interior, a un costado de la panadería Esperanza.

Las 10 mejores canciones de Nina Simone

Aunque no se desconoce cuál será el repertorio del homenaje en Chapultepec, entre las mejores canciones de la llamada “Sacerdotisa del Soul”, quien cuenta con más de 30 lanzamientos discográficos, destacan, según el periódico británico The Guardian, las siguientes:

Mississippi Goddam (1964) I Put a Spell on You (1965) To Be Young, Gifted and Black (1970) Feeling Good (1965) I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free (1967) Four Women (1966) Sinnerman (1965) I Loves You, Porgy (1959) Why? (The King of Love Is Dead) (1968) Star/Feelings (1976)

