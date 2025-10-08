Primera demanda de una ballena fue admitida por un juez en México: Nora Cabrera

La primera demanda de una ballena fue admitida por un juez en México y abre la puerta al reconocimiento de sus derechos.

La directora de Nuestro Futuro, Nora Cabrera, destacó que la demanda de las ballenas fue admitida por un juez de distrito, abriendo la puerta al reconocimiento de sus derechos y a la protección del hábitat en el Golfo de California.

Una gran noticia, una de las demandas de las ballenas ya fue admitida por un juez de distrito, que dijo “Sí, aquí vamos a escuchar los argumentos que tiene las ballenas para defender su hábitat”, un hecho que se da en el entorno de la discusión de la reforma a la Ley de Amparo y el llamado “interés legítimo” y su trascendencia, compartió la directora de Nuestro Futuro, A.C., Nora Cabrera, quien celebró que el juez haya abierto la puerta del acceso a la justicia.

¿Qué significa la admisión de la demanda de las ballenas?

Recordó en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, que la propuesta de demanda es “una acción legal inédita para que se pueda reconocer el valor intrínseco que tienen como sujetos de derechos y a la par se pueda proteger el hábitat crítico en el Golfo de California en el que ellos habitan y se puedan frenar los megaproyectos que amenazan ese hábitat crítico”.

Resaltó que “la llave para abrir la puerta de la justicia es lo que la reforma a la Ley de Amparo está intentando cambiar o modular”.

¿Cómo avanza la justicia ambiental en México?

Por ello, confirmó que “la demanda de las ballenas no es una locura, es hacia donde está avanzando la justicia ambiental en México y el mundo”, por lo que celebró el apoyo de la sociedad a través de las firmas y el activismo que está haciendo eco en los jueces.

La abogada y activista llamó a la sociedad en general a seguir apoyando esta demanda a través de https://ecoxnuestrofuturo.mx/, desde donde dijo, “sigan firmando, sí sirve”.

