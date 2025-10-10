Detienen en Guerrero a presunto implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Miguel Ángel ‘N’, implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, fue detenido en el estado de Guerrero, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

TE PUEDE INTERESAR: Falta de capacidad y pericia del conductor ocasionó explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

La orden de aprehensión se cumplimentó en un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

¿Cómo se llevó a cabo la detención en Guerrero?

El imputado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando el sacerdote Bertoldo Pantaleón fue privado de la vida por disparos de arma de fuego; su cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri.

Detienen en Guerrero a Miguel Ángel "N", presunto implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Ampliar

Miguel Ángel ‘N’ fue localizado y detenido por elementos de esta Fiscalía, y será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

¿Qué acciones anunció la Fiscalía tras la detención?

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas.

Detienen en Guerrero a Miguel Ángel "N", presunto implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Ampliar

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información