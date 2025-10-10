Detienen en Guerrero a presunto implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón
La captura del implicado con el homicidio del sacerdote se realizó en Guerrero durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.
Miguel Ángel ‘N’, implicado en la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, fue detenido en el estado de Guerrero, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.
La orden de aprehensión se cumplimentó en un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Cómo se llevó a cabo la detención en Guerrero?
El imputado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando el sacerdote Bertoldo Pantaleón fue privado de la vida por disparos de arma de fuego; su cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri.
Miguel Ángel ‘N’ fue localizado y detenido por elementos de esta Fiscalía, y será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
¿Qué acciones anunció la Fiscalía tras la detención?
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirmó su compromiso con el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas.