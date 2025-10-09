Xochimilco: Agenda cultural para este fin de semana

Casa Ofrenda de Día de Muertos Mexskeletons

Este proyecto cultural ofrece un recorrido guiado por una ofrenda de Día de Muertos, donde se combina el arte popular mexicano con explicaciones sobre la historia y simbolismo de esta festividad. Los visitantes pueden aprender sobre la cultura mexicana mientras recorren el taller de artesanías de Mexskeletons y ven a los artistas en acción.

Fecha y hora: Abierta todo el año. Los tours se realizan de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 h

Lugar y dirección: Bosques del Sur Xochimilco, en Rincón Pozo 42, Paseos del Sur, C.P. 16010, Ciudad de México

Detalles del evento: El tour dura una hora y está disponible en inglés o español. Incluye la visita a la ofrenda y al taller de artesanías, además de pan de muerto

Costo y boletos: El tour tiene un costo de $200 mxn por persona (sin transporte). Requiere cita previa para grupos de 2 a 20 personas y se puede reservar a través de Get your guide o Tripadvisor en el siguiente link https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g150800-d28260596-Reviews-Casa_Dia_De_Muertos-Mexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html

Rango de edad: Apto para todas las edades

Paisajes Nómadas: Mapas que fluyen, raíces de agua

Descubre esta exposición que celebra la memoria biocultural de Xochimilco, con trabajos que sintetizan los encuentros con la comunidad, presentando mapas y registros que dialogan con los saberes chinamperos.

Fecha y hora: Abierta al público hasta el domingo 12 de octubre, de 10:00 a 18:00 h

Lugar y dirección: Museo Chinampaxóchitl, en Periférico Oriente, Mercado de Flores, Plantas y Hortalizas, C.P. 16036, Ciudad de México

Costo: La entrada es gratuita

Rango de edad: Apta para todas las edades

Un paseo por Xochimilco

El Comité Ahuehuetes presenta esta exposición pictórica que celebra la esencia de la tierra natal de la Maestra Marilupe Díaz. Sus pinturas rinden homenaje a las tradiciones, los paisajes y la vida cotidiana de Xochimilco, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Fecha y hora: Del 1 al 14 de octubre, de lunes a viernes de 12:00 a 17:00 h

Lugar y dirección: Ahuehuetes # 42, Barrio La Guadalupita, Xochimilco

Accesibilidad y costo: El lugar es accesible para personas con sillas de ruedas y la entrada es gratuita

Rango de edad: Apta para todas las edades

Talleres Flor de chinampas

Fuente: Debate.com Ampliar

Si buscas una actividad creativa para los más pequeños, el Museo Chinampaxóchitl ofrece talleres sobre los animales de la zona lacustre, explorando los mitos en los que aparecen.

Fecha y hora: Sábado 11 de octubre de 2025, a las 12:00 h

Lugar y dirección: Museo Chinampaxóchitl, en Periférico Oriente, Mercado de Flores, Plantas y Hortalizas, C.P. 16036, Ciudad de México

Rango de edad: A partir de los 6 años

5. Cuicatl: La ciudad que suena

El domingo 12 de octubre, el Museo Chinampaxóchitl se llena de música con este evento que incluye una variedad de géneros para todos los gustos.