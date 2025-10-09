¿Trump está entre los candidatos al premio Nobel de la Paz?

Donald Trump considera que sería un gran insulto si no gana el Premio Nobel de la Paz / Leon Neal

Este viernes se anunciará el nombre del ganador al Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya convirtió su deseo en toda una campaña, desde hace meses, para que se lo entreguen a él.

El Presidente asegura que sería un gran insulto no ser el laureado de este año, pues se lo merece por “resolver” ocho conflictos incluida la guerra entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, que es calificada como un genocidio contra la población palestina por varios organismos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del Plan de Paz / Leon Neal Ampliar

¿Qué conflictos dice haber resuelto Trump?

Entre los conflictos que se atribuye haber terminado están: el de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”. — Donald Trump

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Nobel de la Paz?

Polymarket, el portal de predicciones donde inversores apuestan sobre posibles ganadores, sitúa a Trump entre los principales candidatos.

Según los datos más recientes, el favorito es el Sudan’s Emergency Response Room, con un 37% de probabilidades. Se trata de una red de voluntarios que ha desempeñado un papel clave en la asistencia civil durante la guerra en Sudán, coordinando ayuda humanitaria en condiciones extremas.

Sudan’s Emergency Response Room es el favorito al Premio Nobel de la Paz Ampliar

En segunda posición está Yulia Navalnaya (9%), viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, convertida en símbolo internacional de la lucha por la libertad política en Rusia.

Ella es Yulia Navalnaya, activista por la libertad y los derechos humanos. Fue esposa del líder de la oposición rusa Alekséi Navalni, fallecido en 2024. ​​​ / Europa Press News Ampliar

En tercera posición está Médicos Sin Fronteras (7%), que en el último año ha intensificado sus operaciones en Gaza, Ucrania y el Sahel, con un despliegue sanitario en contextos de guerra.

Médicos sin Fronteras ha intensificado sus operaciones en Gaza, Ucrania y el Sahel / SOPA Images Ampliar

Le sigue en cuarta posición Trump (6%), que se mantiene en la lista de favoritos, impulsado por sus intentos para mediar el alto el fuego en Gaza. Sin embargo, el comité noruego rara vez premia a figuras polarizadoras, y su insistencia pública ha generado escepticismo diplomático entre líderes europeos.

Otros nombres destacados son el Tribunal Internacional de Justicia, por su papel en la investigación de crímenes de guerra; la agencia UNRWA, que ha resistido bajo fuego político y financiero; y el secretario general de la ONU, António Guterres, valorado por su defensa de los refugiados y su mediación en conflictos globales.

