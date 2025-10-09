Premio Nobel de Literatura 2025 es para László Krasznahorkai por su obra visionaria

Este jueves la Academia Sueca anunció al Premio Nobel de Literatura, el escritor de origen húngaro, László Krasznahorkai, de quien reconocen una obra “convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

¿Quién es László Krasznahorkai, nuevo Nobel de Literatura?

El estilo del autor de 71 años se destaca por una sintaxis fluida con frases largas y sin puntos. La representación del absurdo y lo grotesco prevalece en sus novelas, así como su habilidad para pintar mundos desoladores y apocalípticos, de ahí su sobrenombre “el maestro del apocalipsis“, señala la Academia.

El Comité del Nobel publicó en redes: “Es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco”.

TE PODRÍA INTERESAR: Premio Nobel de Medicina 2025 es otorgado a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por sus avances contra la intolerancia inmunológica

¿Qué obras de László Krasznahorkai son las más reconocidas?

Su novela “Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río”, señala la Academia, “es un relato misterioso con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto. La obra tiene la sensación de preludio a la rica Seiobo There Below (2013), una colección de 17 relatos sobre el papel de la belleza y la creación artística en un mundo de ceguera”.

Entre sus obras más leídas se ubican: La Melancolía de la Resistencia (1988), Tango Satánico (1985) y Seiobo Descendió a la Tierra (2008).

Síguenos en Google News y encuentra más información