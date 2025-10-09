Investigan homicidio y lesiones a otra persona en calles de la GAM

Dos hombres fueron atacados a balazos en la alcaldía Gustavo A. Madero

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por homicidio en la GAM, luego de que dos hombres fueron atacados a balazos en las calles Norte 96 y Oriente 107, en la colonia Ampliación Emiliano Zapata.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores atacaron de manera directa a las víctimas y posteriormente huyeron en una motoneta.

Un joven de 20 años resultó herido

El lesionado, un joven de 20 años de edad, intentó ponerse a salvo ingresando al Centro Deportivo Bondojito, sin embargo, fue alcanzado por las balas.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención en el lugar y, debido a la gravedad de las heridas, trasladaron al joven de urgencia al Hospital de la Villa.

Policías de investigación y personal del Ministerio Público recaban videos de cámaras del C5 y de negocios particulares para identificar a los responsables del ataque.

Presumen disputa por venta de droga

Vecinos alertaron a las autoridades sobre presunta venta de drogas en la zona, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con una disputa entre grupos delictivos que operan en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las investigaciones continúan para ubicar a los dos sujetos que escaparon tras el ataque armado.

