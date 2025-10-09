Festival de Ofrendas y Catrinas en CDMX 2025: Así puedes registrarte al evento por Día de Muertos en el Zócalo

Tienes hasta el 25 de octubre para inscribirte y participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas de la CDMX. / Patricia Marroquin

¿Te gustan las ofrendas? Pues, si es así, lánzate al Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque este año se lanzó la convocatoria para participar en la edición 2025 del evento. La celebración rendirá homenaje tanto a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán como al Día de Muertos, una de las tradiciones favoritas del país.

¿Quiénes pueden participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025?

Podrán participar vecinas y vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México, además de colectivos comunitarios y culturales, establecimientos comerciales, museos, escuelas y dependencias públicas o privadas. Las ofrendas deberán instalarse dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico, según detalla el Gobierno de la Ciudad de México.

Conoce quiénes pueden participar en el Festival de Ofrendas y Catrinas 2025 en el Zócalo.

¿Cuáles son las categorías del festival?

En la categoría de ofrendas, se podrán presentar tanto propuestas tradicionales como innovadoras. Mientras que en la de catrinas, se habrá desde indumentarias artísticas, figuras monumentales e instalaciones creativas.

¿Cómo registrarse al Festival de Ofrendas y Catrinas 2025?

Las y los interesados en participar tendrán hasta el 25 de octubre para inscribirse a través de la página del Gobierno capitalino.

El montaje de las ofrendas se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre, y las exposiciones estarán disponibles del 28 de octubre al 3 de noviembre. Finalmente, el evento cerrará con una pasarela cultural de catrinas y diversas actividades artísticas comunitarias el 7 de noviembre de 2025, en la Plaza del Seminario, según informaron las autoridades capitalinas.

