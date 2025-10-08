Inicia CNTE bloqueos en princiapales vías de acceso a CDMX, exigen mejores condiciones laborales

Maestros de la CNTE amagan con bloquear principales vías de acceso a CDMX durante este miércoles. FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM

La mañana de este miércoles 8 de octubre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trebajadores de la Educación se manifestarán con la toma de casetas y bloqueos en las principales vías de acceso a la Ciudad de México.

Según lo anunciado por la CNTE, realizarón una serie de movilizaciones durante su “jornada estatal de lucha”.

Los docentes informaron que tomarán casetas en diversas carreteras del Estado de México que conectan con CDMX, partir de las 11:00 horas, ante la falta de respuesta a sus demandas laborales y administrativas.

¿Qué quieren los maestros disidentes de la CNTE?

De acuerdo con el boletín emitido por la MMCRE y la CNTE las peticiones de los maestros son:

Reconocimiento y regularización de escuelas que operan sin clave de centro de trabajo, sin infraestructura digna ni respaldo institucional. Pago inmediato a los maestros y maestras que han trabajado durante meses sin recibir salario, en un claro acto de injusticia laboral. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles escolares en condiciones precarias, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Basificaciones y recategorizaciones: para garantizar la seguridad laboral para miles de trabajadores de la educación que continúan en condición de interinato o contrato temporal. Mejoramiento urgente de los servicios médico-asistenciales del ISSEMYM.

TE PODRÍA INTERESAR: ¡Caos en CDMX! 600 maestros de la CNTE llegan a Segob

¿Quiénes apoyan las protestas de la CNTE?

De acuerdo con el magisterio disidente, se prevé la participación de la Unión Popular José María Morelos, lo que podría generar afectaciones viales.

La CNTE y el Movimiento Magisterial de la Coordinadora Regional Educativa (MMCRE) denunciaron en su comunicado la falta de atención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a quien acusan de incumplir sus promesas de mejora laboral, por lo que no descartan en realizar la toma de las instalaciones del Palacio de Gobierno de Toluca, capital mexiquense.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Se está cayendo la Línea 12 del Metro?; esto dice el Gobierno de la Ciudad de México

¿Cuáles son las vialidades que afecta el movimiento magisterial?

Según el anuncio de la coordinadora, las autopistas afectadas serán:

Autopista México-Puebla

Carretera México-Texcoco

Autopista México-Pachuca desde el Puente de Fierro

Los maestros, quienes aseguran que permitirán el libre acceso a los conductores en las casetas tomadas.

Síguenos en Google News y encuentra más información