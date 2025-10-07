Descarta Gobierno CDMX fallas estructurales en la Línea 12 del Metro

Usuarios en redes sociales reportaron la supuesta separación de dos trabes a la altura de la estación Lomas Estrella de la Línea 12 del Metro

El Gobierno de la Ciudad de México descartó cualquier riesgo en la operación y las estructuras de la Línea 12 del Metro, que corre de Mixcoac a Tláhuac y que fue reforzada recientemente tras la caída de un tramo que provocó la muerte de 26 personas.

No hay riesgos para la operación, aseguró el secretario de Movilidad capitalino, Héctor Ulises García Nieto. Nada indica que haya un problema estructural, aseveró el secretario de Obras, Raúl Basulto.

En las últimas horas, usuarios en redes sociales reportaron la supuesta separación de dos trabes a la altura de la estación Lomas Estrella.

El secretario de Movilidad informó que especialistas del Metro y de la Secretaría de Obras realizaron una revisión exhaustiva de las trabes que se ubican en la columna LOE número 14, a 170 metros de la estación.

“Ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física de las condiciones actuales, observando que las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación”, explicó.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX Ampliar

García Nieto añadió que no existe separación de las trabes, que se mantiene un monitoreo constante de las estructuras elevadas y que no han sufrido modificaciones.“Hasta el momento hay seguridad para los trayectos descritos”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Obras reiteró que se cuenta con vigilancia permanente en las grandes estructuras del Metro, con reportes diarios sobre su comportamiento. “Lo que se observa es parte de una junta constructiva, en donde las dos trabes de concreto se asientan sobre la columna. La mancha que se aprecia es producto del escurrimiento de agua de lluvia y no corresponde a una fisura”, explicó Basulto.

Raúl Basulto, secretario de Obras Ampliar

Concluyó que la Línea 12 del Metro opera con normalidad y sin riesgos estructurales, bajo supervisión técnica constante.

