Viagra y Alzheimer: ¿El secreto de la salud total del hombre?

Si pensaban que el viagra solo servía para una cosa, vivieron engañados toda su vida. Martha Debayle nos explica en W Radio junto con el Dr. Dagoberto Molina, jefe de Urología del Hospital ABC, qué implica tomar viagra más allá de algo sexual.

Un journal americano acaba de sacar un estudio que relaciona el Sildenafil (el activo del viagra) con la posible reducción del riesgo de Alzheimer ¡hasta en un 69%! Pero, ¿por qué? y la respuesta está en la circulación, el verdadero talón de Aquiles de la salud.

Viagra alzheimer / picture alliance Ampliar

¿De dónde surge el viagra?

Resulta que esta píldora que lleva más de 20 años en el mercado siendo una locura (se han vendido 65 millones de recetas), podría ser un completo cambio para la salud general, incluyendo una enfermedad que nos aterra a todos: el Alzheimer.

El Sildenafil no nació para la Disfunción Eréctil (DE). Se estaba investigando para tratar la hipertensión arterial pulmonar (presión alta en los pulmones). En los ensayos clínicos, los investigadores se dieron cuenta de un “efecto colateral” más potente, las erecciones. Así dio un giro histórico su indicación.

El secreto es que el Sildenafil es un vasodilatador. Funciona inhibiendo una enzima llamada 5-fosfodiesterasa. Esta enzima, cuando está activa, destruye las moléculas clave (GMP cíclico y Óxido Nítrico) que abren las arterias del pene (cuerpos cavernosos) para que se llenen de sangre. Al inhibir a esa destructora, el viagra le da vía libre a la sangre y, se produce y se mantiene la erección.

Viagra alzheimer / BSIP Ampliar

¡El Dato Clave! Si eres diabético o hipertenso, pero llevas tu tratamiento rigurosamente, no necesariamente tienes por qué sufrir DE. ¡Es totalmente tratable! De hecho, cerca del 100% de las disfunciones eréctiles tienen solución.

¿Y qué tiene que ver el viagra con el Alzheimer?

La razón por la que el viagra ayuda al Alzheimer es porque su acción vasodilatadora es sistémica, no selectiva del pene.

Como un potenciador circulatorio cerebral, el Sildenafil:

Aumenta el flujo de sangre en la corteza cerebral.

Disminuye la acumulación de las “proteínas basura” (proteínas Tau) asociadas al deterioro cognitivo.

Así que pongan atención que de acuerdo con el Dr. Molina nos compartió un tip que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de la píldora azul: el Sildenafil se debe consumir con el estómago totalmente vacío.

Si lo tomas con alimentos o bebida, anulas su efecto porque no se absorbe. Tarda una hora en hacer efecto y dura entre 4 a 6 horas.